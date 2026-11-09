وزيرا خارجية الأردن وسوريا يؤكدان متانة علاقات البلدين.. وتشديد على انسحاب إسرائيل

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، عمق العلاقات الأردنية السورية وتجذرها، مشيراً إلى أنها وصلت اليوم إلى أفضل حالاتها على مدى التاريخ.

وقال الصفدي، خلال زيارته إلى العاصمة السورية دمشق، إنه كان أول وزير عربي يزور دمشق بعد انتصار الثورة السورية في عام 2024، موضحاً أن الزيارة جاءت وقتها بتكليف من الملك عبد الله الثاني.

وأضاف أن الأردن وسوريا وقّعا اليوم 11 اتفاقية تغطي قطاعات مختلفة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد الصفدي أن سوريا تشكل ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن الأردن يتعاون معها في مجالات ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب، انطلاقاً من الحرص المشترك على تعزيز الأمن والاستقرار.

وفي الشأن السوري، شدد الصفدي على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها، ووقف ممارساتها وتدخلاتها التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، لافتاً إلى أن الملك عبد الله الثاني حذّر المجتمع الدولي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من مخاطر الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية.

وقال الصفدي إن حياة المواطن السوري غالية على الأردن كما هي حياة المواطن الأردني، في تأكيد على عمق الروابط الأخوية بين الشعبين وحرص المملكة على أمن سوريا واستقرارها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن العمل جارٍ على تنفيذ نتائج التحقيق المتعلقة بأحداث درعا، في إطار متابعة القضية والتعامل مع نتائج التحقيق.

وذكر أسعد الشيباني: نؤكد أن شراكتنا الاستراتيجية مع الأردن ستبقى أقوى من أي عارض والأردن أصبح الشريك الأول لسوريا من حيث العائد الفعلي.

وأردف الشيباني: نؤمن أن الأردن امتداد لأمن سوريا ونواصل ضبط حدودنا وشبكات التهريب بكل حزم، والتبادل التجاري مع الأردن تضاعف نحو 3 مرات في عام واحد مسجلا 330 مليون دولار.

وأضاف وزير الخارجية السوري: الأردن أكد خلال المحادثات دعمه لوحدة سوريا وسلامة أراضيها.