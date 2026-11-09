الصين تمدد تعليق ضوابط تصدير المعادن النادرة حتى يناير المقبل

قررت الصين تمديد تعليق تطبيق ضوابط تصدير المعادن النادرة لمدة شهرين إضافيين، حتى 10 يناير المقبل، في خطوة تأتي ضمن مساعي بكين للحفاظ على التهدئة التجارية مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع المفاوضات الجارية بين البلدين للتوصل إلى اتفاق تجاري طويل الأمد.

وقالت وزارة التجارة الصينية - في بيان اليوم /الاثنين/ - إن تعليق العمل بهذه الضوابط سيستمر لمدة شهرين إضافيين، مؤكدة استمرار تعليق التحقيق المتعلق بأمن سلاسل الإمداد في قطاعي الشحن وبناء السفن.

وكانت الصين قد فرضت قيودا على تصدير بعض المعادن النادرة في أبريل 2025، قبل أن توسع نطاقها في أكتوبر من العام نفسه، لتشمل قيودا إضافية على بعض أنواع الألماس المستخدم في التطبيقات الصناعية وتكنولوجيا بطاريات الليثيوم.

وفي نوفمبر الماضي، علقت بكين هذه الإجراءات لمدة عام، عقب القمة التي جمعت الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية.

ويأتي التمديد في إطار تعليق أوسع للتدابير التجارية المضادة والرسوم الجمركية، أعلنته الصين بالتزامن مع استمرار المفاوضات مع واشنطن بشأن اتفاق تجاري دائم، بما يعكس حرص الجانبين على الإبقاء على التفاهمات التجارية التي تم التوصل إليها مؤخرا.

ومن المقرر أن يزور ترامب مدينة شنتشن جنوبي الصين في وقت لاحق من الشهر الجاري، للمشاركة في قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، حيث يُتوقع أن يلتقي شي جين بينج.