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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل منفذ الهجوم الإرهابي بكراكوف في المستشفى.. والعثور على جثث والديه وشقيقته

الشرطة
الشرطة
محمد على

أعلنت الشرطة البولندية،  وفاة منفذ هجوم إطلاق النار في مدينة كراكوف، متأثراً بإصاباته داخل المستشفى.

وسبق وأصيب خلال عملية توقيفه السبت الماضي.

وقالت قيادة شرطة إقليم بولندا الصغرى، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن الرجل البالغ من العمر 24 عاماً فارق الحياة صباح الاثنين، بعدما خضع لعدة عمليات جراحية إثر تبادل إطلاق النار مع الشرطة أثناء محاولتها السيطرة عليه.

وكان المسلح قد أطلق النار من سيارة متحركة على أشخاص في ساحة السوق الرئيسية بمدينة كراكوف، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة عدد من آخرين.

وكانت السلطات تحقق معه للاشتباه في تورطه بعمل إرهابي، فيما لم يُكشف بعد عن الدافع وراء الهجوم.

كما عثرت الشرطة على جثث والدي المشتبه به وشقيقته داخل منزل العائلة في بلدة أوستروفيتس شفيتوكرزيسكي، الواقعة شمال شرقي كراكوف وعلى مسافة تقارب ساعتين بالسيارة منها.

وقال المتحدث باسم الشرطة البولندية أندريه فيوليك إن الجثث تعود إلى أقرب أفراد أسرة المسلح، فيما يُشتبه في أنه قتلهم أيضاً. وعُثر عليهم خلال عملية أمنية نفذتها الشرطة مساء السبت، من دون أن تعلن السلطات بعد نتائج نهائية بشأن ملابسات وفاتهم.

وكان وزير الداخلية البولندي مارسين كيرفينسكي قد أشار إلى أن النتائج الأولية للتحقيق تفيد بأن المشتبه به كان يحمل «آراء متطرفة للغاية»، من دون تحديد صلة مؤكدة بين هذه الأفكار والهجوم.

وأفادت السلطات بأن ضحايا الهجوم في ساحة كراكوف هم أربع نساء ورجلان، فيما تراوحت حصيلة المصابين في البيانات المنشورة بين 16 و17 شخصاً، بينهم شرطيان والمهاجم نفسه. كما كان خمسة أجانب من بين المصابين، يحملون جنسيات النمسا وألمانيا والبرتغال وروسيا وبريطانيا.

وذكرت الشرطة أن أحد القتلى الذين جرى التعرف إلى هوياتهم مواطن بريطاني.

وكان الشرطيان المصابان في حالة مستقرة بعد خضوعهما لعمليات جراحية، فيما ناشد وزير العدل التبرع بالدم لمصلحة أحدهما. وأظهرت مقاطع مصورة متداولة المهاجم وهو يسقط أرضاً عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة من مسافة قريبة.

بولندا هجوم إرهابي الشرطة كراكوف

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