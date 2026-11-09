رئيس وزراء باكستان يوجه بتكثيف المساعدات الإنسانية إلى غزة

وجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم /الاثنين/، باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتكثيف المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، مدينًا القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على المساعدات وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار والقانون الدولي.

وعبر رئيس الوزراء الباكستاني، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، عن قلقه العميق إزاء استمرار الأعمال غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل لحرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات الإنسانية الأساسية، مدينًا العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع قائلًا "شاهدت صورًا موجعة للخيام التي غمرتها المياه، ولأطفال غزة الذين لا مأوى لهم، وهم محاصرون ويعانون من الجوع والبرد القارس".

وقد أدت العاصفة الجوية والأمطار الغزيرة، التي بدأت مساء الجمعة الماضية، إلى انهيار عشرات الجدران في قطاع غزة، وتقدر الخسائر الأولية بنحو 3 ملايين دولار.

وقد واجهت العديد من العائلات الفلسطينية النازحة أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية 70 ألف خيمة في قطاع غزة، حيث حذر المسؤولون من أن البنية التحتية المتضررة ونقص المعدات يعرقلان جهود الطوارئ بشكل كبير.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الخميس الماضي، إن 1.98 مليون شخص، أي حوالي 94% من سكان غزة، بحاجة إلى مأوى وإمدادات أساسية أخرى، مستشهدة باستطلاعات أُجريت في يونيو الماضي، وأشارت إلى أن 58% منهم يواجهون احتياجات إيواء حرجة أو كارثية.