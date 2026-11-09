ماراثون ساخن ينتظر الزمالك.. 7 مواجهات محلية وأفريقية تشعل الطريق نحو البطولات

تدخل مباريات نادي الزمالك مرحلة مهمة خلال الفترة المقبلة مع عودة الفريق إلى المنافسات المحلية والقارية بعدما شهدت ارتباطاته الأخيرة خوض مواجهات في كأس عاصمة مصر وكأس مصر ليبدأ التركيز حاليا على الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض سلسلة من المواجهات القوية في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال في مواصلة المنافسة على البطولات وتحقيق نتائج إيجابية تعزز موقف الزمالك محليا وقاريا.

الزمالك يستعد لمواجهة الجونة في الدوري

ويحل الزمالك ضيفا على الجونة يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول الترتيب.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للفريق خاصة مع اقتراب انطلاق دور المجموعات الأفريقي ورغبة الجهاز الفني في الوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل التحديات القارية.

الأفريقي التونسي يفتتح مشوار الزمالك الأفريقي

وعلى الصعيد القاري، يستهل الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة النادي الأفريقي التونسي يوم السبت 28 نوفمبر في لقاء مرتقب يمثل بداية رحلة الفريق نحو المنافسة على اللقب القاري.

ويخوض الزمالك منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه النادي الأفريقي التونسي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني وهي مجموعة قوية تتطلب تحقيق انطلاقة إيجابية وحصد أكبر عدد من النقاط.

جدول مباريات الزمالك المقبلة

23 نوفمبر: الزمالك أمام الجونة – الدوري المصري الممتاز.

28 نوفمبر: الزمالك أمام النادي الأفريقي التونسي – دوري أبطال أفريقيا.

5 ديسمبر: الزمالك أمام مولودية الجزائر – دوري أبطال أفريقيا.

9 ديسمبر: الزمالك أمام المصري البورسعيدي – الدوري المصري.

14 ديسمبر: الزمالك أمام سموحة – الدوري المصري.

19 ديسمبر: الزمالك أمام يانج أفريكانز – دوري أبطال أفريقيا.

23 ديسمبر: الزمالك أمام طلائع الجيش – الدوري المصري.

وتترقب جماهير الزمالك هذه المواجهات آملة في ظهور الفريق بصورة قوية خلال المرحلة المقبلة خاصة أن المنافسة على البطولات المحلية والأفريقية تتطلب تحقيق نتائج مستقرة وعدم التفريط في النقاط، من أجل مواصلة المشوار نحو منصات التتويج.