وزيرة التنمية المحلية: شلتر القاهرة يحقق التوازن بين الصحة العامة والرفق بالحيوان

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم أول شلتر للكلاب بمحافظة القاهرة على مساحة ٥٠٠٠ م٢ شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين .

وعقب الافتتاح تفقد السادة الوزراء كافة مكونات الشلتر واستمعوا إلى شرح تفصيلي للمشروع حيث يستوعب الشلتر ما يقارب 700 كلب ، ويضم منظومة متكاملة تشمل 112 غرفة مخصصة تستوعب حتى 3 كلاب في كل غرفة، إلى جانب ٢ غرفة عمليات جراحية مجهزة، وغرفة للتغذية، وغرفة إدارية، ومظلة لانتظار السيارات، وغرف للأمن، وصيدلية بيطرية، وغرف لعزل للحالات المرضية.

ويضم الشلتر فريقًا متخصصًا من الأطباء البيطريين لتقديم خدمات الفحص الطبى، وإجراء عمليات التعقيم والجراحة، واعطاء التطعيمات واللقاحات المضادة للأمراض الخاصة بالكلاب ، وتم الحرص عند تنسيق أعمال الموقع على أن تشمل أرضيات إنترلوك، وطبقات خرسانية، ومساحات خضراء واسعة داخل وخارج الشلتر، بما يحقق أعلى معايير السلامة والرعاية داخل الشلتر، كما يوجد مكان لتريض الكلاب، و٢ مغطس يستخدمان للعلاج، أو تخفيف درجة الحرارة فى الصيف.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن افتتاح أول شلتر للكلاب بمحافظة القاهرة، يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعامل مع الكلاب الضالة، وتبني أساليب علمية ومستدامة تحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، والالتزام بمبادئ الرفق بالحيوان.

وزيرة التنمية المحلية

وأضافت الدكتورة منال عوض أن إقامة الشلتر يعكس أيضاً حرص الدولة على توفير أماكن إيواء مناسبة للكلاب الضالة، تتيح تقديم الرعاية اللازمة لها، والتعامل معها وفقاً للضوابط والاشتراطات البيطرية والصحية، بما يضمن سلامة الحيوانات والعاملين والمواطنين المحيطين بالموقع.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان، باعتبار أن مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهد الكبير الذي قامت به محافظة القاهرة لتنفيذ المشروع والدعم الذي قدمته الجامعة المصرية الصينية للانتهاء من إقامة أول شلتر بمدينة التبين بالقاهرة والذي يتضمن خدمات التعقيم والتحصين والرعاية للكلاب الضالة وتقديم بعض الخدمات الاخري.