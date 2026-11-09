قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هشام يكن يكشف حقيقة هدم البوابة الرئيسية لنادي الزمالك
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 9 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية
كامل الوزير يعتذر لمصابي حادث قطاري العياط.. ويشدد: لا تهاون مع المتسببين
مدير كونيا سبور: مصطفى محمد لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر حاليًا
كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزيرة التنمية المحلية: شلتر القاهرة يحقق التوازن بين الصحة العامة والرفق بالحيوان

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
مريم عزت

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم أول شلتر للكلاب بمحافظة القاهرة على مساحة ٥٠٠٠ م٢ شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين .

وعقب الافتتاح تفقد السادة الوزراء كافة مكونات الشلتر واستمعوا إلى شرح تفصيلي للمشروع حيث يستوعب الشلتر ما يقارب 700 كلب ، ويضم منظومة متكاملة تشمل 112 غرفة مخصصة تستوعب حتى 3 كلاب في كل غرفة، إلى جانب ٢ غرفة عمليات جراحية مجهزة، وغرفة للتغذية، وغرفة إدارية، ومظلة لانتظار السيارات، وغرف للأمن، وصيدلية بيطرية، وغرف لعزل للحالات المرضية.

ويضم الشلتر فريقًا متخصصًا من الأطباء البيطريين لتقديم خدمات الفحص الطبى، وإجراء عمليات التعقيم والجراحة، واعطاء التطعيمات واللقاحات المضادة للأمراض الخاصة بالكلاب ، وتم الحرص عند تنسيق أعمال الموقع على أن تشمل أرضيات إنترلوك، وطبقات خرسانية، ومساحات خضراء واسعة داخل وخارج الشلتر، بما يحقق أعلى معايير السلامة والرعاية داخل الشلتر، كما يوجد مكان لتريض الكلاب، و٢ مغطس يستخدمان للعلاج، أو تخفيف درجة الحرارة فى الصيف.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن افتتاح أول شلتر للكلاب بمحافظة القاهرة، يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعامل مع الكلاب الضالة، وتبني أساليب علمية ومستدامة تحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، والالتزام بمبادئ الرفق بالحيوان.

وزيرة التنمية المحلية 

وأضافت الدكتورة منال عوض أن إقامة الشلتر يعكس أيضاً حرص الدولة على توفير أماكن إيواء مناسبة للكلاب الضالة، تتيح تقديم الرعاية اللازمة لها، والتعامل معها وفقاً للضوابط والاشتراطات البيطرية والصحية، بما يضمن سلامة الحيوانات والعاملين والمواطنين المحيطين بالموقع.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان، باعتبار أن مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهد الكبير الذي قامت به محافظة القاهرة لتنفيذ المشروع والدعم الذي قدمته الجامعة المصرية الصينية للانتهاء من إقامة أول شلتر بمدينة التبين بالقاهرة والذي يتضمن خدمات التعقيم والتحصين والرعاية للكلاب الضالة وتقديم بعض الخدمات الاخري.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة وعلاء فاروق وزير الزراعة محافظ القاهرة شلتر للكلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

ترشيحاتنا

طب الزقازيق

تحرك عاجل بجامعة الزقازيق لمواجهة الكلاب الضالة بمحيط المستشفيات الجامعية

الاعتداء علي المعلم

القصة الكاملة لاعتداء أقارب طلاب على معلم في ملوي.. التعليم تكشف مفاجأة

ورشة عمل

جامعة بنها تنظم ورشة عمل حول التسهيلات الجديدة في الضرائب العقارية

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد