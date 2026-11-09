الأزهر بالإسكندرية يعلن أسماء الفائزين بمسابقة طلاب الثانوية بالضاحية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة اختراق الضاحية لطلاب المرحلة الثانوية (بنين)، للعام الدراسي 2026/2027، والتي أقيمت على امتداد كورنيش الإسكندرية، بداية من منطقة سيدي جابر وصولًا إلى قلعة قايتباي، بمشاركة طلاب المعاهد الأزهرية.

وجاء تنظيم المسابقة من خلال إدارة رعاية الطلاب (التربية الرياضية) بالمنطقة، وسط أجواء من المنافسة الرياضية، عكست مستوى اللياقة البدنية والروح الرياضية لدى الطلاب المشاركين.

وقال الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، إن نتائج المسابقة أسفرت عن حصول الطالب محمود محمد السيد، من معهد بنين برج العرب العادي، على المركز الأول، فيما جاء الطالب كريم عبد الحميد العشماوي، من معهد بنين الإمام أبو العزائم، في المركز الثاني.

وحصد الطالب محمود رمضان أحمد، من معهد بنين القويري، المركز الثالث، بينما حصل الطالب أحمد السيد خليل، من معهد بنين أبو قير، على المركز الرابع، وجاء الطالب عبد الله عبد اللطيف، من معهد بنين سموحة النموذجي، في المركز الخامس، فيما حل الطالب حذيفة عبد الشافي، من معهد بنين الشيخ محمود أبو العيون، سادسًا.

وتُقام المسابقة تحت إشراف مصطفى بهي، مدير عام الإدارة العامة للخدمات ورعاية الطلاب، في إطار الاهتمام بالأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب بين طلاب المعاهد الأزهرية، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتنمية قدراتهم البدنية.