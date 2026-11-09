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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: توسيع مهام وحدتنا البحرية لا يعني المشاركة في حرب مضيق "هرمز"

كوريا الجنوبية: توسيع مهام وحدتنا البحرية لا يعني المشاركة في حرب مضيق "هرمز"
كوريا الجنوبية: توسيع مهام وحدتنا البحرية لا يعني المشاركة في حرب مضيق "هرمز"
أ ش أ

أكدت كوريا الجنوبية اليوم /الاثنين/ التزامها بمبدأ عدم المشاركة في الحرب، رافضة الانتقادات التي اعتبرت أن توسيع نطاق عمليات وحدة "تشيونجهاي" البحرية التابعة للبحرية الكورية الجنوبية يمثل شكلا من أشكال المشاركة غير المباشرة بقواتها في مضيق "هرمز".

وشدد وزير الدفاع الكوري الجنوبي كانج شين تشول على أن المهام الموسعة للوحدة ستظل خاضعة بالكامل لسلسلة القيادة و السيطرة الكورية الجنوبية، موضحا أن أنشطة القرصنة في خليج عدن ارتفعت إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مستوياتها السابقة، وأن الهدف الأساسي من توسيع نطاق العمليات يتمثل في حماية القوات الكورية الجنوبية والمواطنين والسفن التابعة لبلاده.

وأوضح كانج - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) - أن طائرات الدورية البحرية الإضافية ستتولى جمع المعلومات داخل منطقة العمليات التابعة للوحدة؛ بما يسهم في تعزيز حماية السفن الكورية الجنوبية وتأمين تحركاتها البحرية.

وأشار إلى إمكانية مشاركة المعلومات التي ستجمعها الطائرات مع بريطانيا أو دول أخرى في حال تلقي طلب بهذا الشأن، لكنه أكد أن الهدف الرئيسي من هذه العمليات يظل جمع المعلومات الاستخباراتية اللازمة لحماية المصالح الكورية الجنوبية وتعزيز أمنها البحري.

جاءت تصريحات وزير الدفاع خلال اجتماع للجنة الدفاع في الجمعية الوطنية (البرلمان)، ردا على تساؤلات بشأن توسيع نطاق عمليات الوحدة والانتقادات الموجهة إلى هذه الخطوة.

من جهتها، تعتزم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية طلب موافقة البرلمان على تمديد انتشار وحدة "تشيونجهاي"، بالتزامن مع توسيع نطاق عملياتها ليشمل المياه الواقعة جنوب خليج عمان، إلى جانب نشر طائرات دورية بحرية إضافية من طراز "بي-8 إيه بوسيدون"، فضلا عن توفير تجهيزات وقدرات متخصصة في إزالة الألغام البحرية.

كوريا الجنوبية توسيع نطاق عمليات وحدة تشيونجهاي مضيق هرمز وزير الدفاع الكوري الجنوبي كانج شين

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