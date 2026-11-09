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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السفير السويسري: نتعاون مع الوزارة الألمانية الاتحادية لدعم مبادرة الحكومة المصرية لتطوير التعليم الفني

السفير السويسري
السفير السويسري
ياسمين بدوي

أكد الدكتور أندرياس باوم، السفير السويسري بالقاهرة، في كلمته في فعاليات النسخة الثالثة من قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي (INNOVET III: TVET ReAImagined) ، أن تنمية المهارات المهنية في سويسرا لا تُعد مسارًا تعليميًا بديلًا، بل تمثل خيارًا رئيسيًا ضمن منظومة التعليم، حيث يلتحق نحو ثلثي الشباب ببرامج التعليم والتدريب المهني عقب إتمام التعليم الإلزامي

وقال السفير السويسري بالقاهرة : وفيما يتعلق بالتعاون مع مصر،  فسويسرا والوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية تتعاونان، من خلال اتفاقية للتمويل المشترك، لدعم مبادرة الحكومة المصرية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، موضحا أن هذه الشراكة، التي انطلقت عام 2021، أسهمت في دفع عدد من المحاور الرئيسية للإصلاح، من بينها تعزيز ضمان الجودة والحوكمة في نظام التعليم المزدوج، وبناء قدرات العاملين والمتخصصين في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، ودعم التحول الرقمي.

وكان قد افتتح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النسخة الثالثة من قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي (INNOVET III: TVET ReAImagined)، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) نيابةً عن الحكومة الألمانية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج EU4YES، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).

واستعرضت قمة الابتكار هذا العام مسيرة التعليم والتدريب الفني والمهني، بدايةً من ماضٍ زاخر بالتجارب البناءة، وصولًا إلى مستقبل واعد للطلاب، قائم على التمكين من المهارات الفنية والرقمية، يُعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل قيمة العمل ومستوى الجدارات المطلوبة لإتمامه، وذلك في إطار ما تشهده مصر من تحول شامل في منظومة التعليم الفني والتكنولوجي.

وتجمع القمة صُنّاع القرار وشركاء التنمية والقطاع الخاص، والمعلمين والطلاب لمناقشة مستقبل مشترك يربط بين السياسات والتعليم والمتعلمين والصناعة، بما يضمن تطور المهارات الفنية والمهنية بشكل يواكب متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.
 

السفير السويسري قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي قمة الابتكار التعليم التكنولوجي

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