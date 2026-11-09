عبد اللطيف يتفقد المعرض الفني المصاحب لفعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، المعرض الفني المصاحب لفعاليات النسخة الثالثة من قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي (INNOVET III: TVET ReAImagined) ، والذي يوثق رحلة تطور التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، من خلال صور ونماذج وتجارب ملهمة للطلاب والمعلمين والمدارس والشركاء، ومعرضًا لتكنولوجيا التعليم يستعرض أحدث الحلول والتقنيات التعليمية المبتكرة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز والروبوتات، والتجارب التعليمية.

كما شهدت فعاليات القمة جلسات نقاشية جمعت صانعي السياسات وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والأطراف المعنية بالتعليم والتدريب الفني والتكنولوجي ممن يسهمون في رسم مستقبل التعليم الفني تناولت مستقبل التعليم والتدريب التقني والمهني، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية للتعلم الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، إلى جانب جلسة نقاشية بعنوان «بناء منظومة رقمية للتعليم والتدريب التقني والمهني»، وجلسات لعرض التجارب تحت عنوان «التعلم الرقمي على أرض الواقع: إلهام عالمي وابتكار محلي».

وخلال الفعاليات، تم الإعلان عن إطلاق «جسر»، البرنامج الوطني للتعليم التكنولوجي، خلال الأيام المقبلة، والذي يُعد نموذجًا يستهدف الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال دمج نماذج التعليم الفني والتكنولوجي تحت مظلة هوية وطنية مشتركة، تشمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونظام التعليم والتدريب المزدوج، ومراكز التميز، وتغطي هذه المسارات تخصصات متنوعة في المجالات الصناعية والتكنولوجية والزراعية والفندقية والتجارية والخدمية، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي، وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

كما يسهم البرنامج في تحسين جودة التعليم الفني والتكنولوجي، وتنمية المهارات التقنية والرقمية لدى الطلاب، من خلال توفير تعليم متخصص وبيئات تدريبية متطورة، مدعومة بمعدات حديثة ومدربين مؤهلين وشراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح للخريجين فرصًا للحصول على مؤهلات مهنية معترف بها، واستكمال تعليمهم أو التخصص في مجالات متقدمة أو تأسيس مشروعاتهم الخاصة.

كما تم إطلاق "GenTech" والتي تعد مبادرة جيل التعليم التكنولوجي الرقمي ومن خلالها سوف يتم إطلاق أول منصة تعلم رقمية للتعليم الفني في مصر، بهدف إرساء منظومة وطنية متكاملة للتعلم الرقمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي.



وتتيح المنصة لطلاب التعليم الفني دراسة تخصصاتهم من خلال نموذج التعلم المدمج، الذي يجمع بين محتوى رقمي عالي الجودة والتدريب العملي التطبيقي كجزء من العملية التعليمية.

ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا، والمعلمين المؤهلين رقميًا، والتعلم المرتبط باحتياجات الصناعة، والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، تسهم المبادرة في إحداث تحول في طريقة تقديم التعليم الفني، ليصبح أكثر إتاحة، وأكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل، وأكثر جاهزية للمستقبل مع تركيز خاص على تلبية احتياجات الطالبات وضمان حصولهن على فرص متكافئة في التعلم الرقمي.

كما تضمنت الفعالية عرضًا تفاعليًا تناول ثلاثة محاور رئيسية، شمل المحور الأول الطلاب، حيث تم تكريم أبطال مصر في أولمبياد التعليم الفني ومسابقة جيل جدير (GEEL GADEER) للمهارات العالمية، فيما تناول المحور الثاني المعلم والمدرسة، مستعرضًا كيفية بناء مهارات الطلاب داخل المدرسة، والدور المحوري للمعلم باعتباره الركيزة الأساسية في رحلة التعلم وتنمية المهارات، بينما ركز المحور الثالث على الشراكات والقطاع الخاص، وأهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاع الصناعة في ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.