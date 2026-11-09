11 مليون كلب ضال في الشوارع و1.2 مليون حالة عقر سنويًا.. كيف نواجه الظاهرة؟

بين مخاطر العقر وانتشار الأمراض، وعلى رأسها مرض السعار، وضرورة الحفاظ على التوازن البيئي والرفق بالحيوان، تتصاعد أزمة الكلاب الضالة، لتتحول إلى أحد الملفات التي تفرض نفسها بقوة على طاولة الجهات المعنية، خاصة مع تزايد المخاوف المرتبطة بسلامة المواطنين، وارتفاع أعداد الكلاب المنتشرة في الشوارع، وهو ما يطرح تساؤلات حول آليات التعامل مع الظاهرة ووضع حلول مستدامة لها بعيدًا عن الأساليب العشوائية.

وكشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن حجم أزمة الكلاب الضالة في مصر، مشيرًا إلى وجود 11 مليون كلب ضال في الشوارع، مقابل 700 ألف كلب تتم تربيتها داخل المنازل، مؤكدًا أن الكلاب المنتشرة بالشوارع تمثل التحدي الأكبر، خاصة مع تزايد حالات العقر والمخاطر الصحية المحتملة.

الكلاب

وأوضح أبو صدام، خلال حواره في برنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن أصحاب الكلاب المنزلية يحرصون في الغالب على رعايتها وتطعيمها، بينما يصعب التعامل مع الكلاب الضالة والسيطرة على أعدادها بصورة منظمة.

350 مليون دولار فاتورة استيراد أغذية الكلاب والقطط



وسلط نقيب الفلاحين الضوء على حجم الإنفاق المرتبط بتربية الحيوانات الأليفة، كاشفًا أن قيمة واردات أغذية الكلاب والقطط تصل إلى نحو 350 مليون دولار، وهو ما يعكس حجم النشاط الاقتصادي المرتبط بهذا القطاع.

الكلاب

وأشار إلى انتشار سلالات أجنبية مختلفة من الكلاب داخل المنازل المصرية، موضحًا أن دوافع اقتنائها تتنوع بين الحراسة وحب تربية الحيوانات الأليفة.

1.2 مليون حالة عقر سنويًا



وحذر أبو صدام من تداعيات انتشار الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أن حالات العقر تصل إلى نحو 1.2 مليون حالة سنويًا، وهو ما يفرض أعباء إضافية على الدولة نتيجة تكاليف العلاج والرعاية الصحية للمصابين.

الكلاب

وأضاف أن كلاب الشوارع قد تؤدي بعض الأدوار البيئية، مثل الحد من انتشار القوارض والتعامل مع بعض المخلفات، لكنها في المقابل قد تمثل مصدرًا للخطر، خاصة في حالة إصابتها بأمراض معدية أو تهديدها سلامة المواطنين.

4 ملايين كلب زيادة عن العدد المقدر للتوازن البيئي



وكشف نقيب الفلاحين أن العدد الذي يراه مناسبًا لتحقيق التوازن البيئي يبلغ 7.5 مليون كلب، مقارنة بـ11 مليون كلب ضال، بما يعني وجود زيادة تقدر بنحو 4 ملايين كلب، وفقًا لتقديراته.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تنفذ حملات لتطعيم الكلاب الضالة، بهدف الحد من انتشار الأمراض وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بها.

وشدد أبو صدام على خطورة الكلاب المصابة بالسعار، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الحالات التي تشكل تهديدًا للصحة العامة وفقًا للضوابط البيطرية والإنسانية، بما يحقق حماية المواطنين ويحافظ على الرفق بالحيوان.

مركز إيواء الكلاب الضالة بالتبين

في سياق متصل، أكد الدكتور أحمد البنداري، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن افتتاح مركز إيواء الكلاب الضالة بمنطقة التبين في القاهرة يمثل خطوة مهمة نحو التعامل مع الأزمة من خلال منظومة علمية منظمة، بدلًا من الاعتماد على الأساليب العشوائية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أهمية المركز لا تتوقف عند مساحته، وإنما تمتد إلى ما يقدمه من خدمات للرعاية البيطرية، والتعقيم، والتحصين ضد مرض السعار، فضلًا عن فرز الحالات المرضية والخطرة والتعامل معها وفقًا للاشتراطات الصحية.

وأشار إلى ضرورة توافر مجموعة من المعايير الأساسية داخل مراكز الإيواء، من بينها أماكن مناسبة لاستضافة الحيوانات، وعيادات بيطرية مجهزة، وغرف للعزل والحجر الصحي، إلى جانب مواقع مخصصة لإجراء عمليات التعقيم.

تعميم تجربة شلتر التبين في المحافظات

وأضاف البنداري أن تعميم تجربة مركز إيواء التبين في باقي المحافظات يتوقف على تقييم نتائج التشغيل الفعلية، ومدى نجاح المركز في تقليل البلاغات المتعلقة بالكلاب الضالة وتحقيق الأهداف المحددة للمشروع.

وأشار إلى أن تحديد المدة الزمنية اللازمة للسيطرة على أعداد الكلاب الضالة يتطلب إجراء حصر دقيق لأعدادها، إلى جانب توفير الإمكانيات اللازمة والأطباء البيطريين المؤهلين لتنفيذ خطة متكاملة.