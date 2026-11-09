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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: الارتقاء بالخدمات الصحية بالقرى في مقدمة أولوياتنا

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وحدة طب الأسرة بقرية بلهاسة التابعة لمركز مغاغة، والتي تخدم 13 ألف مواطن، وتعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتتبع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للأهالي، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وشدد المحافظ على أن الارتقاء بالخدمات الصحية بالقرى يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مشيرًا إلى أن تطوير المنشآت والوحدات الصحية ضمن «حياة كريمة» يمثل نقلة مهمة في إتاحة الرعاية الطبية بالقرب من محل إقامة المواطنين. كما اطمأن على انتظام تقديم التطعيمات ضد الحصبة والحصبة الألمانية من خلال الوحدة والفريق الطبي التابع لمديرية الصحة، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لجودة الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وخلال جولته، التقى المحافظ عددًا من أهالي القرية، واستمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات الصحية، ودعاهم إلى سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل للاستفادة من خدماتها، كما استمع إلى عدد من مطالبهم واحتياجاتهم، من بينها طلبات تتعلق بمعاش «تكافل وكرامة» وبعض المطالب الشخصية، موجهًا بدراستها والتعامل معها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

المنيا محافظ المنيا وحدة صحية

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