محافظ المنيا يتابع انتهاء الأعمال الإنشائية بمستشفى مغاغة المركزي قبل التسليم

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتهاء الأعمال الإنشائية بمستشفى مغاغة المركزي، أحد المشروعات الصحية الكبرى المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك تمهيدًا لتسليمه إلى وزارة الصحة وبدء استكمال إجراءات تجهيزه للتشغيل، بما يسهم في تعزيز الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مركز مغاغة والمراكز المجاورة.

وأكد المحافظ أن مشروعات «حياة كريمة» أحدثت تحولًا نوعيًا في مستوى الخدمات المقدمة بقرى المحافظة، خاصة في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تطوير المنشآت الطبية يمثل خطوة مهمة في استعداد المنيا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تستهدف توفير رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

واستمع المحافظ إلى شرح الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حول إمكانات المستشفى، المقام على مساحة 18 ألف متر مربع، بمبنى رئيسي تبلغ مساحته 6450 مترًا مربعًا، ومنطقة خدمات بمساحة 1600 متر مربع، ويتكون من 8 أدوار بطاقة استيعابية تصل إلى 318 سريرًا. ويضم المستشفى أول وحدة حروق بالصعيد بسعة 28 سريرًا، وأول وحدة مناظير متكاملة بالصعيد، إلى جانب 40 سريرًا للعناية المركزة للكبار، و7 أسرة لعناية القلب، و30 حضانة للأطفال المبتسرين، و7 غرف عمليات، ووحدة للغسيل الكلوي تضم 52 ماكينة، فضلًا عن 17 عيادة خارجية و3 عيادات أسنان، ووحدات متكاملة للأشعة والتحاليل وبنك الدم وقسطرة القلب.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد عاطف، مدير منطقة تعمير المنيا، الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالكامل، وبدء مرحلة تسليم المشروع، لوزارة الصحة بعد استيفاء اشتراطات الحماية المدنية ومقاومة الحريق، ومراعاة متطلبات إتاحة الخدمات لذوي الهمم .

وعلى هامش الجولة، استعرض المحافظ خلال مؤتمر صحفي حجم الإنجاز الذي تحقق بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرًا إلى تنفيذ 3199 مشروعًا في 192 قرية و757 تابعًا، شملت قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات، بما أسهم في تحسين جودة الحياة لأكثر من 3 ملايين مواطن.

رافق المحافظ النواب حسن غيته، ومحمود عبد الحفيظ، وإيهاب فتح الباب، وجمال عباس، وحمادة حلبي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

