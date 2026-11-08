صحة المنيا: 58 مليون جنيه لتقديم خدمات علاجية على نفقة الدولة خلال أكتوبر 2026

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالمنيا ، حصاد العلاج على نفقة الدولة خلال شهر أكتوبر 2026 ، ​فقد بلغ الإجمالي الكلي للخدمات العلاجية المقدمة على نفقة الدولة خلال شهر أكتوبر 2026 الماضي 57 مليونًا و972 ألفًا و917 جنيهاً، استفاد منها 15,674 حالة من أبناء المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ورعاية اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، وتعليمات الدكتورة مروة إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وبمتابعة الدكتورة الشيماء طه وكيل المديرية ، وإشراف الدكتورة هدير نبيل مدير إدارة نفقة الدولة بالمديرية.



فقد تم توقيع الكشف الطبي على ​​11,588 حالة تلقت خدمات العلاج الخارجي لأمراض الباطنة، القلب، الروماتويد، والأمراض المناعية ، و​3,045 حالة استفادت من خدمات العناية المركزة، العمليات الجراحية، والمناظير ، و​545 حالة من مرضى الأورام حظيت بخدمات علاجية متخصصة (عناية مركزة وعلاج دوائي) ، و​492 حالة تلقت خدمات العلاج الخارجي لمرضى الرمد ، و​360 حالة من مرضى الفشل الكلوي تلقت خدمات علاجية وجلسات غسيل كلوي.

​تأتي هذه الأرقام لتؤكد التزام مديرية الصحة بالمنيا بتقديم أفضل مستويات الدعم والرعاية الصحية لمواطنيها، والتخفيف من الأعباء المالية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

