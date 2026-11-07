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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موقف بطولي.. شاب ينقذ طفلة من الموت بعد تعرضها للاختناق داخل سيارة في المنيا

لحظة إنقاذ الطفلة
لحظة إنقاذ الطفلة
محمد بدران

شهد شارع عدنان المالكي بمحافظة المنيا موقفًا إنسانيًا مؤثرًا، بعدما تمكن شاب من إنقاذ طفلة تعرضت للاختناق داخل إحدى السيارات، إثر ابتلاعها جسمًا صلبًا تسبب في انسداد مجرى التنفس، وذلك بعد تدخل سريع منه حال دون وقوع مأساة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الواقعة، وسط إشادات واسعة بتصرف الشاب وشجاعته في التعامل مع الموقف، بعدما استجاب لاستغاثة أسرة الطفلة في لحظات حرجة.

بدأت الواقعة عندما سمع الشاب صوت آلة التنبيه واستغاثة قادمة من إحدى السيارات بشارع عدنان المالكي، ليتبين له وجود طفلة داخل السيارة تعاني من الاختناق بعد توقف جسم غريب في حلقها، وسط حالة من الخوف والارتباك بين أفراد أسرتها.

وعلى الفور، هرع الشاب نحو السيارة وتدخل لمساعدة الطفلة، وتمكن من إنقاذها قبل تعرضها لمضاعفات خطيرة، في موقف عكس سرعة بديهته وشجاعته، ورفضه تجاهل استغاثة الأسرة أو الوقوف مكتوف الأيدي أمام الموقف.

ولاقى تصرف الشاب إشادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا ما فعله نموذجًا للإنسانية والشهامة، مؤكدين أن سرعة الاستجابة في مثل هذه المواقف قد تكون الفارق بين الحياة والموت.

وأعادت الواقعة تسليط الضوء على أهمية الوعي وسرعة التصرف عند التعرض لحالات الاختناق، وضرورة معرفة الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل معها، خاصة أن الثواني الأولى قد تكون حاسمة في إنقاذ حياة إنسان.

وتبقى مثل هذه المواقف رسالة مهمة بأهمية عدم تجاهل استغاثات الآخرين، فقد يكون التدخل السريع سببًا في إنقاذ حياة إنسان.

موقف بطولى شجاعة شاب انقاذ طفلة المنيا

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