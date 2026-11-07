إصابة سيدة وطفل في تصادم "توكتوك" مع سيارة ملاكي بطريق علوان بأسيوط

أُصيبت سيدة بكدمات وجروح متفرقة اليوم السبت نتيجة وقوع حادث تصادم بين مركبة "توكتوك" وسيارة ملاكي على طريق علوان بمحافظة أسيوط.
وتلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين توكتوك وسيارة ملاكي بطريق علوان ووجود مصابين.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية والفحص إصابة كل من "شربات ع ا "50 سنة كدمات متفرقة بالجسم ،"ندى ام "7 سنوات كدمات متفرقة بالجسم.
تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتيسير حركة المرور ورفع آثار الحادث من الطريق.