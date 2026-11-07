إصابة سيدة وطفل في تصادم "توكتوك" مع سيارة ملاكي بطريق علوان بأسيوط

​أُصيبت سيدة بكدمات وجروح متفرقة اليوم السبت نتيجة وقوع حادث تصادم بين مركبة "توكتوك" وسيارة ملاكي على طريق علوان بمحافظة أسيوط.​

وتلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين توكتوك وسيارة ملاكي بطريق علوان ووجود مصابين.

​على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية والفحص إصابة كل من "شربات ع ا "50 سنة كدمات متفرقة بالجسم ،"ندى ام "7 سنوات كدمات متفرقة بالجسم.

تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة و​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتيسير حركة المرور ورفع آثار الحادث من الطريق.