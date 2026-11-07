إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية منية سمنود بالدقهلية

أُصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع مشاجرة مع آخرين استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء، بقرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بوقوع مشاجرة بالقرية.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من: محمود محمد عبد المنعم طه، 23 عاما، بنزيف من الأنف واشتباه كسر بالأنف، وسعد عبد المنعم طه، 57 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن عماد عبد الباسط أحمد، 22 عاما، بجرح قطعي بالرأس، ومحمود عبد التواب حنفي أحمد، 18 عاما، بجرح قطعي بإصبع اليد اليمنى.



تم نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.