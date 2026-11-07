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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة تعدي سيدة ونجلتيها على أخرى بالدقهلية

المنشور
المنشور
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام جيرانها بالتهجم على مسكنها والتعدى عليها وأسرتها بالسب لخلافات سابقة بينهم لإجبارها على التنازل عن إحدى المحاضر المحررة ضدهم بالدقهلية .
 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 / يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة منية النصر بالدقهلية من القائمة على النشربتضررها من (ربة منزل ، نجلتيها) لقيامهن بالتعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة لخلافات بينهن حول الجيرة.

وأمكن ضبط المشكو فى حقهن (مقيمين بدائرة المركز) وبمواجهتهن نفوا ما نُسب إليهن وقرروا بوجود خلافات بينهن .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق . 

التواصل الإجتماعى الأجهزة الأمنية المحاضر

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