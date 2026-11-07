الدقهلية.. تغريم سائق توك توك 500 جنيه لمخالفة قرار حظر السير بشارع قناة السويس

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، شارعي قناة السويس والجيش بمدينة المنصورة، لمتابعة الحالة المرورية والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة لحركة السير.

وخلال الجولة، استوقف المحافظ إحدى مركبات التوك توك أثناء سيرها بشارع قناة السويس بالمخالفة للتعليمات، ووجه الدكتور وائل عابد رئيس الحي، بتوقيع غرامة مالية فورية قدرها 500 جنيه على المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أنه في حالة تكرار المخالفة سيتم اتخاذ إجراءات مصادرة المركبة، وعدم السماح بتكرار هذه التجاوزات.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن المحافظة لن تسمح بعودة الفوضى المرورية أو استمرار الممارسات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، مشددًا على أن الالتزام بقرارات تنظيم السير ليس أمرًا اختياريًا، وأنه سيتم التعامل بحزم مع المخالفين، حفاظًا على حق المواطنين في شوارع آمنة ومنظمة، وتحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق بمدينة المنصورة.

فيما وجه محافظ الدقهلية إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية بشارعي قناة السويس والجيش، وضبط أي مركبات توك توك تتواجد بهما بالمخالفة للتعليمات، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان التنفيذ الفعلي لقرار الحظر، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.

وأشار المحافظ إلى أن تنظيم حركة التوك توك يأتي ضمن خطة متكاملة لإعادة الانضباط إلى الشوارع والمحاور الرئيسية بمدينة المنصورة، والقضاء على مسببات التكدس والاختناقات المرورية، وتيسير حركة السيارات والمشاة، مؤكدًا أن الشوارع الرئيسية حق لجميع المواطنين، ومن ثم يجب الحفاظ عليها خالية من الإشغالات والممارسات التي تعوق الحركة أو تؤثر على سلامة المارة.