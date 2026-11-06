غدا.. صحة الدقهلية تطلق مبادرة «طفلي في أمان» ولمدة شهر

أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور حمودة عيد الجزار، أن المديرية تطلق مبادرة «طفلي في أمان»، اعتبارًا من غد السبت، ولمدة شهر كامل، بجميع وحدات ومراكز الرعاية الأولية على مستوى المحافظة،لتقديم خدمات مجانية لمتابعة صحة ونمو الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 5 سنوات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة تأتي انطلاقًا من أهمية المتابعة الدورية للأطفال خلال سنواتهم الأولى، والاطمئنان على نموهم وتطورهم الصحي والبدني والمهاري، من خلال إتاحة خدمات التقييم والمتابعة وفقًا لكل مرحلة عمرية؛ بما يعزز دور الرعاية الصحية الأولية في دعم صحة الطفل والأسرة.. وقال إن المبادرة تقدم مجموعة من الخدمات الأساسية المشتركة لجميع الأطفال بالفئات العمرية المستهدفة، تشمل متابعة مؤشرات النمو من خلال قياس الوزن والطول ومحيط الرأس، إلى جانب خدمات إضافية تختلف وفقًا للمرحلة العمرية للطفل واحتياجاته النمائية.

وأضاف أنه بالنسبة للأطفال من عمر 9 أشهر وحتى أقل من سنتين، تشمل الخدمات متابعة التسنين وتقييم التطور، بينما تمتد الخدمات المقدمة للأطفال من عمر سنتين وحتى أقل من 3 سنوات لتشمل متابعة التسنين وتقييم التطور والمهارات.. أما الأطفال من عمر 3 سنوات وحتى 5 سنوات، فتشمل الخدمات تقييم التطور والمهارات، مع تقديم الرعاية والتوعية الصحية المناسبة لهذه المرحلة العمرية.

وأكد وكيل الوزارة أن مبادرة «طفلي في أمان» تأتي في إطار حرص المديرية على تعزيز خدمات الرعاية الصحية الوقائية والاهتمام بصحة الأطفال منذ الصغر، لافتا إلى أن متابعة نمو الطفل وتطوره بصورة دورية تمثل أهمية كبيرة للاطمئنان على حالته الصحية ومهاراته، والتعرف على احتياجاته الصحية في كل مرحلة عمرية.

وتابع أن المديرية حرصت على إتاحة خدمات المبادرة بجميع وحدات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة، وتقديمها بالمجان؛ بما ييسر وصول الأسر إلى الخدمة ويعزز الوعي بأهمية المتابعة المنتظمة للأطفال، مؤكدًا أن الاستثمار في صحة الطفل خلال سنواته الأولى هو استثمار في مستقبل أكثر صحة وأمانًا.

من جانبه، أوضح وكيل المديرية للطب الوقائي الدكتور تامر الطنبولي، أن المبادرة تمثل إضافة مهمة لجهود الرعاية الوقائية بالمحافظة، من خلال تعزيز المتابعة الصحية للأطفال في مراحل عمرية مبكرة، والاهتمام بمؤشرات النمو والتطور؛ بما يساعد على التعرف على أي مؤشرات تستدعي مزيدًا من التقييم أو المتابعة الطبية، ويعزز دور الرعاية الأولية في الحفاظ على صحة الأطفال.

بدورها؛ أكدت مدير عام الطب الوقائي،الدكتورة لمياء سلامة، أهمية وصول خدمات المبادرة إلى جميع وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمختلف أنحاء المحافظة، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام الأسر للاستفادة من خدماتها بسهولة ويسر، مشيرة إلى أهمية تكامل الجهود داخل منشآت الرعاية الأولية لتقديم الخدمة بصورة منتظمة، وتعريف أولياء الأمور بأهمية المتابعة الدورية لصحة أطفالهم.

من جهتها؛ قالت مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية الدكتورة إيمان سلامة، إن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية تدعو أولياء الأمور إلى الاستفادة من خدمات المبادرة المجانية والتوجه إلى أقرب وحدة أو مركز للرعاية الأولية للاطمئنان على صحة أطفالهم، وذلك طوال فترة تنفيذ المبادرة.