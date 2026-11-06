الاكتفاء الذاتي والأسمدة والأوقاف أبرز الملفات.. 6 طلبات مناقشة عامة أمام مجلس الشيوخ الاثنين المقبل

يستعرض مجلس الشيوخ سياسات الحكومة بشأن الثروة الحيوانية والسمكية وتشجيع الشباب على العمل بالزراعة واستثمار الأصول الوقفية.

ويستعد المجلس، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، 9 نوفمبر مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي والأوقاف*، حيث يتضمن جدول أعمال الجلسة السادسة طلبات مناقشة عامة لتحديد مواعيد مناقشتها، تستهدف استيضاح سياسات الحكومة بشأن عدد من القضايا التي تمس احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

الأسمدة والأوقاف

ويتضمن جدول أعمال الجلسة، المقرر انطلاقها في الحادية عشرة صباحًا، نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محسن البطران، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن خطتها لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وينظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتوفير السلع الغذائية الأساسية.

ويشهد جدول الأعمال طلبًا مقدمًا من النائب إسماعيل الشرقاوي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط تحفيز الأجيال الجديدة على العمل بالزراعة، في ظل حالة العزوف عن العمل بالقطاع الزراعي، وأهمية جذب الشباب للمشاركة في الأنشطة الزراعية المختلفة.

وفي ملف دعم المزارعين، ينظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد الحمامصي، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي.

وعلى صعيد ملف الأوقاف، يتضمن جدول الأعمال طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حمزة، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للوعاظ والأئمة، بما يعزز دور المؤسسات الدينية في نشر الوعي المجتمعي.

ينظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام مجدي، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن خطط وزارة الأوقاف لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، ودور صندوق الأوقاف في تعظيم أثرها التنموي والاستفادة منها بصورة تحقق أهداف الوقف.