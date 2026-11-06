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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بشأن «وقف المنان» تنهي أزمة شائكة في 3 محافظات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ماجدة بدوى

أشاد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وقف العمل بالمنشور الفني الخاص بتعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل انتصارًا لحقوق المواطنين، وتعكس حرص القيادة السياسية على التدخل الحاسم لمعالجة الأزمات التي تمس حياة المواطنين وممتلكاتهم واستقرار أسرهم.

وأكد الغنيمي أن تدخل الرئيس السيسي في هذا الملف الشائك يحمل رسالة واضحة بأن حقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن حماية الملكية العقارية واستقرار المراكز القانونية ليست مجرد إجراءات إدارية، وإنما قضية ترتبط بالأمن الاجتماعي والاقتصادي لآلاف الأسر التي تأثرت بتعليق إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن وقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، وإصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، يمثلان خطوة حاسمة نحو إنهاء الأزمة، من خلال إتاحة استئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتصرفات العقارية وفقًا للقانون، ورفع المعوقات التي حالت دون ممارسة المواطنين لحقوقهم في التعامل على ممتلكاتهم.

تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة 

وشدد الغنيمي على أن أهمية هذه التوجيهات لا تقتصر على معالجة أزمة تسجيل الأراضي، بل تمتد إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على الاستجابة لمطالبهم، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الملفات يتطلب حلولًا عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تصون الملكيات الخاصة والمراكز القانونية المستقرة للمواطنين.

وطالب النائب عماد الغنيمي الجهات التنفيذية المختصة بسرعة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين داخل مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات الثلاث، بما يضمن عدم تكرار الأزمة، ويعيد الانضباط والاستقرار إلى سوق التعاملات العقارية.

وأكد  الغنيمي ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أزمة «وقف المنان» تعكس أهمية وضع المواطن في قلب عملية اتخاذ القرار، مشددًا على أن قوة الدولة لا تتجلى فقط في إصدار القرارات، وإنما في قدرتها على إنصاف المواطنين وحماية حقوقهم والتدخل لإنهاء الأزمات التي تمس حياتهم اليومية.

عماد الغنيمي مجلس النواب السيسي وقف المنان الرئيس السيسي النواب الحكومة

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