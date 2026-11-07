الرئيس يتلقى اتصالاً من نظيره الأوغندي لبحث التعاون الثنائي وتطورات القضايا الإقليمية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين بحثا خلال الاتصال الموقف الراهن للعلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا، حيث أشار السيد الرئيس إلى أهمية العمل على دفع مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين. وقد رحب الرئيس الأوغندي بالتطور الملموس الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدًا حرص أوغندا على مواصلة تعميق أوجه التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات محل الأولوية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تناول تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل دعم الحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يضمن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.