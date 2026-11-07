قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبدالجليل: علي ماهر هينجح مع منتخب مصر على طريقة وليد الركراكي مع المغرب
حبس رئيس باراجواي السابق احتياطيًا داخل منشأة عسكرية .. لهذا السبب
باسم مرسي يشيد بتعيين علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر ويتوقع تتويجه بأمم إفريقيا
هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر
محمد عبدالجليل يُحذّر من تكرار تجربة إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر
علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
كيا بيجاس 2026.. بمحرك اقتصادي وتصميم السيدان
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا لموسم الشتاء.. سوهاج ترفع درجة الجاهزية لمواجهة السيول وتكشف خريطة المخرات والسدود

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة مخاطر السيول والأمطار المتوقعة، وذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة جاهزية المحافظة والتأكد من كفاءة مخرات السيول والمنشآت الصناعية المخصصة لاستيعاب وتصريف مياه الأمطار.

وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة تمتلك منظومة متنوعة للتعامل مع مياه السيول، تضم 15 مخر سيل طبيعيًا و11 مخرًا صناعيًا، إلى جانب 26 سد إعاقة و7 بحيرات صناعية، بما يسهم في الحد من مخاطر السيول وحماية المناطق والمنشآت المحيطة بها.

تطهير المخرات وإزالة المعوقات

ووجه المحافظ خلال الجولة بضرورة الرفع الفوري لأي تراكمات للقمامة أو عوائق قد تعترض مسارات مخرات السيول، مع تكثيف أعمال المرور الدوري والميداني للتأكد من جاهزيتها واستمرار كفاءتها، وعدم السماح بوجود أي تجمعات للمخلفات تعوق حركة المياه خلال موسم الأمطار.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين الذين يقومون بإلقاء القمامة والمخلفات داخل مخرات السيول، وتحرير المحاضر البيئية اللازمة بحقهم، حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت العامة والخاصة.

كما كلف محافظ سوهاج بإعداد تقرير مفصل، بالتنسيق بين مديرية الري والوحدات المحلية وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، يتضمن موقف أعمال التطهير ورفع المخلفات، ومدى جاهزية المخرات والمنشآت المخصصة لمواجهة السيول، مع متابعة تنفيذ التكليفات على أرض الواقع.

غرفة عمليات لمتابعة الطقس

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، التي تضم ممثلي جميع الجهات المعنية، لضمان المتابعة المستمرة لحالة الطقس بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وسرعة التعامل مع أي مستجدات أو بلاغات تتعلق بسقوط الأمطار أو احتمالات حدوث سيول.

وتأتي هذه التحركات في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الشتاء، ورفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي ظروف جوية طارئة والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج الشتاء محافظ سوهاج مخرات السيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يشهد تخريج 20 شركة ناشئة ضمن برنامج «WE Innovate Star»

المطارات المصرية

المصرية للمطارات تسجل 2.87 مليون راكب خلال أكتوبر 2026.. بنمو 6% في حركة الركاب

الزناتي

حسين الزناتي: انطلاق إجراءات لجنة القيد الجديدة لجدول «تحت التمرين» بالدورة التدريبية الأولى للمتقدمين

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد