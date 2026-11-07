استعدادًا لموسم الشتاء.. سوهاج ترفع درجة الجاهزية لمواجهة السيول وتكشف خريطة المخرات والسدود

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة مخاطر السيول والأمطار المتوقعة، وذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة جاهزية المحافظة والتأكد من كفاءة مخرات السيول والمنشآت الصناعية المخصصة لاستيعاب وتصريف مياه الأمطار.

وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة تمتلك منظومة متنوعة للتعامل مع مياه السيول، تضم 15 مخر سيل طبيعيًا و11 مخرًا صناعيًا، إلى جانب 26 سد إعاقة و7 بحيرات صناعية، بما يسهم في الحد من مخاطر السيول وحماية المناطق والمنشآت المحيطة بها.

تطهير المخرات وإزالة المعوقات

ووجه المحافظ خلال الجولة بضرورة الرفع الفوري لأي تراكمات للقمامة أو عوائق قد تعترض مسارات مخرات السيول، مع تكثيف أعمال المرور الدوري والميداني للتأكد من جاهزيتها واستمرار كفاءتها، وعدم السماح بوجود أي تجمعات للمخلفات تعوق حركة المياه خلال موسم الأمطار.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين الذين يقومون بإلقاء القمامة والمخلفات داخل مخرات السيول، وتحرير المحاضر البيئية اللازمة بحقهم، حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت العامة والخاصة.

كما كلف محافظ سوهاج بإعداد تقرير مفصل، بالتنسيق بين مديرية الري والوحدات المحلية وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، يتضمن موقف أعمال التطهير ورفع المخلفات، ومدى جاهزية المخرات والمنشآت المخصصة لمواجهة السيول، مع متابعة تنفيذ التكليفات على أرض الواقع.

غرفة عمليات لمتابعة الطقس

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، التي تضم ممثلي جميع الجهات المعنية، لضمان المتابعة المستمرة لحالة الطقس بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وسرعة التعامل مع أي مستجدات أو بلاغات تتعلق بسقوط الأمطار أو احتمالات حدوث سيول.

وتأتي هذه التحركات في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الشتاء، ورفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي ظروف جوية طارئة والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.