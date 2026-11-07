معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ينظم ندوة توعوية لمزارعي البحيرة

نظم معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية ندوة توعوية للإرشاد الزراعي بعزبة الصعايدة بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، للمزارعين وأهالي القرى بمركز أبو المطامير.

حاضر في الندوة كل من الدكتور صابر محمود، والدكتور جمال عبد الفتاح، والدكتور رامي مسعود.

تناولت المحاضرة مشروع إنتاج الكمبوست وفرم المخلفات الزراعية وكيفية الاستفادة منها بدلا من حرقها وتلوث البيئة، وكذلك التعرف على كيفية زراعة نبات الأزولا واستخداماتها المختلفة وأهميتها، وأخيرا معرفة أهمية التسميد الحيوي وترشيد استهلاك الأسمدة الكيماوية.