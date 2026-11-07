محافظ البحيرة: أكثر من 1500 معدة وطاقم للتعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار

قالت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر إن المحافظة استعدت لموسم الشتاء والأمطار بنحو 1500 معدة بجميع المراكز والمدن، تشمل سيارات شفط وسحب المياه واللوادر وسيارات الكسح، لرفع تجمعات مياه الأمطار، وتيسير الحركة المرورية.

وأكدت محافظ البحيرة - في بيان - استمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية وشركات المرافق، لمواجهة التقلبات الجوية والتعامل الفوري مع أي تداعيات قد تنتج عن سقوط الأمطار، وذلك على مدار الساعة وطوال موسم الشتاء، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية بجميع أنحاء المحافظة.

ووجهت محافظ البحيرة باستمرار تواجد وانتشار فرق العمل والأطقم الفنية والمعدات بمختلف المراكز والمدن، مع رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو تجمعات لمياه الأمطار.

وشددت على تكثيف أعمال تطهير صفايات الأمطار وشبكات الصرف، ومراجعة كفاءتها والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب وتصريف مياه الأمطار، مع استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات التي قد تعوق حركة المياه أو تتسبب في انسداد مطابق وصفايات الأمطار.

كما شددت على إيقاف تشغيل المعديات النهرية خلال فترات التقلبات الجوية وسوء الأحوال الجوية، حفاظاً على سلامة المواطنين، مع تكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والأمان.

وأكدت أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، مع استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وجميع الجهات المعنية، للتعامل الفورى مع أي طارئ.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة ومستمرة طوال موسم الشتاء، ترتكز على الاستعداد المسبق وسرعة الاستجابة والتدخل الفوري، مع المتابعة على مدار الساعة، لضمان التعامل بكفاءة مع أي طوارئ، والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، واستمرار تقديم الخدمات دون تأثر بالتقلبات.