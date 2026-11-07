حقيقة تعطيل الدراسة بمدارس محافظة القاهرة غدا

أكدت محافظة القاهرة استمرار الدراسة غدًا، الأحد، بجميع مدارس القاهرة، نظرًا لاستقرار الأحوال الجوية بالعاصمة، وعدم صحة ما يتم تداوله عن تعطيلها.

كان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أكد أن جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء رفعوا درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار، كما تم توزيع الشفاطات العملاقة والنافورى والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، لتسهيل إزالة أى تجمعات مائية بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع التواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، وغرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين، خاصة بأماكن تجمع المياه، لإزالتها على الفور.

وقال محافظ القاهرة إنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار الساعة وإخطار جميع الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لحدوث أزمات، مع ربط جميع غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى تراكمات لمياه الأمطار.

وأضاف أنه تم تنفيذ خطة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ بشوارع العاصمة لمواجهة أي تجمع مياه فى أي موقع بالتنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحى، وشركة مياه القاهرة، وهيئة النظافة، والحماية المدنية، وشرطة المرافق لتنفيذ خطة المحافظة التى تم وضعها.