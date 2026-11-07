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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة الغد.. سيميوني يتغنى بقدرات برشلونة ورافينيا

سيميوني
سيميوني
مجدي سلامة

أشاد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بالإمكانيات الفنية لفريق برشلونة، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، مؤكدًا أن الفريق الكتالوني يمتلك مواهب استثنائية تجعله من أصعب المنافسين.

وقال سيميوني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن برشلونة ربما يكون الفريق الأفضل دون منازع، لما يمتلكه من عناصر مميزة، خاصة في خطي الوسط والهجوم، مشيرًا إلى أن المواجهة ستكون صعبة وشاقة، وأن فريقه سيحاول فرض أسلوب لعب يسبب المشكلات للمنافس.

وعن مشاركة بعض اللاعبين، أوضح مدرب أتلتيكو مدريد أن ديفيد وكانج إن يحصلان على وقت كافٍ للمساهمة مع الفريق، مؤكدًا حرصه الدائم على الاستفادة من أفضل إمكانيات جميع لاعبيه، كما أشار إلى أن جوليان ألفاريز في حالة جيدة.

وخص سيميوني البرازيلي رافينيا بإشادة كبيرة، مؤكدًا أنه لاعب استثنائي يجمع بين السرعة والعمل الجاد والقدرة على تسجيل الأهداف وصناعتها، بعدما قدم موسمًا رائعًا في العام الماضي، وواصل تألقه خلال الموسم الحالي رغم تغيير مركزه.

وتطرق المدرب الأرجنتيني إلى التطور الذي طرأ على برشلونة تحت قيادة هانز فليك، موضحًا أن الفريق أصبح يعكس بوضوح فلسفة مدربه، القائمة على الضغط العالي واللعب بخط دفاع متقدم، وهو ما يساعده على استعادة الكرة في مناطق متقدمة وخلق فرص هجومية خطيرة.

وأضاف أن برشلونة اختلف عن الموسم الماضي من الناحية التكتيكية، خاصة مع تغير طبيعة التحركات الهجومية ووجود داني أولمو، الذي يمتلك خصائص مختلفة عن رافينيا، مشيرًا إلى أن الأخير يستطيع اللعب في مركز صانع الألعاب أو على الجناح الأيسر، ويمنح فريقه حلولًا هجومية متعددة.

وأكد سيميوني أن غياب المهاجم التقليدي الثابت وتنوع تحركات رافينيا يجعلان مهمة الدفاع أمام برشلونة أكثر تعقيدًا، خاصة أن اللاعب البرازيلي يمثل خطورة كبيرة عند وصوله إلى منطقة الجزاء.

واختتم مدرب أتلتيكو مدريد تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المواجهة، قائلًا إن فريقه يدرك أنه سيمر بفترات صعبة خلال اللقاء، لكنه سيعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة من أجل التعامل مع قوة المنافس وتحقيق النتيجة المطلوبة.

سيميوني برشلونة رافينيا

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