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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيميوني يشيد بفوز هاري كين بالكرة الذهبية قبل مواجهة أتليتيكو وبايرن

سيميوني
سيميوني
حسام الحارتي

أشاد دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد بهاري كين، قائلاً:" إنه فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن جدارة.

وأثنى سيميوني على غريزة قائد منتخب إنجلترا التهديفية المتقدة دائما قبل المواجهة المرتقبة على ملعب متروبوليتانو.

وقال سيميوني: "أولا، أود تهنئته على فوزه المستحق بالكرة الذهبية، إنه أمر لا يصدق، لطالما أعجبت به".

وأضاف "مع نضوجه على مر السنين، وجد أفضل مستوياته دون أن يفقد حسه التهديفي. إنه يعرف ما يحتاجه الفريق".

وتابع المدرب الأرجنتيني إن تأثير كين يتجاوز أداءه على أرض الملعب.

وأكمل: "إن موهبته تمثل إضافة قيمة لكرة القدم وللاعبين الشبان الذين يتخذونه قدوة، لأنه يترك إرثا يثبت أن بالإمكان تحقيق إنجازات عظيمة من خلال العمل الجاد".

وفاز أتليتيكو في ثمان من أصل تسع مباريات خاضها في جميع المسابقات، بما في ذلك انتصاره في القمة المحلية 2-1 على ريال مدريد في الدوري الإسباني.

ويحتل الفريق المركز 16 في ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونيخ صاحب المركز 14، والذي يخوض المباراة بعد تعادلين متتاليين.

وقال سيميوني: "إيجاد هذا التوازن والاتساق هو الجزء الأصعب، وهو ما نريده جميعا كمدربين".

وأردف "علينا الاستمتاع بهذه السلسلة من النتائج وأن نتعامل معها بحماس ونحن نمضي قدماً".

دييجو سيميوني أتليتيكو مدريد هاري كين الكرة الذهبية منتخب إنجلترا

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