محافظ الغربية: استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز البلدية بجميع مراكز ومدن المحافظة

أكد محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي، اليوم الاثنين، استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز البلدية بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل بكل حسم مع محاولات التلاعب بمنظومة الخبز المدعم، مشدداً على حماية الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك إثر توجيهات المحافظ بتكثيف الرقابة على الأسواق؛ حيث شنت مديرية التموين بالغربية، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 3.8 طن (76 شيكارة) دقيق بلدي مدعم في وقائع تصرف وتجميع وتهريب، من بينها 50 شيكارة في إحدى الحملات، و7 شكاير أثناء تهريبها على تروسيكل بدون لوحات معدنية، وشيكارتان مخبأتان داخل أحد المخابز، إلى جانب ضبط 2000 رغيف بلدي مدعم داخل مركبة رباعية قبل بيعها بالسوق السوداء.

كما أسفرت تلك الحملات عن تحرير 285 محضراً ومخالفة تموينية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء المواطنين بونات صرف الخبز، والامتناع عن الصرف، والتوقف عن الإنتاج دون تصريح، والمبيعات الوهمية، وعدم وجود موازين وسجلات، وعدم تمكين المفتشين من أداء أعمالهم.