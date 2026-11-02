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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح : المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل الميداني والتنسيق لتلبية احتياجات المواطنين

محافظ مطروح
محافظ مطروح
أ ش أ

 أكد محافظ مطروح الدكتور محمد سالمان الزملوط، اليوم الاثنين، أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل الميداني، وتعزيز المتابعة اليومية، والتنسيق المشترك بين جميع الجهات التنفيذية؛ بما يضمن تحسين مستوى الخدمات، والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم بمختلف مدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- بحضور نائب المحافظ الدكتور إسلام رجب، والسكرتير العام الدكتور حسين السنيني، والسكرتير المساعد إيهاب نافع، إلى جانب رؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات المعنية؛ لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية الحيوية.

ووجه محافظ مطروح -في تصريح اليوم- التهنئة لرؤساء المدن الجدد، مشدداً على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين وحسن التعامل مع مطالبهم، مع إحالة الملفات التي تتجاوز اختصاصات المدينة للجهات الأعلى، كما وجه بحصر عمالة النظافة بكل مدينة، وإلزام المحال التجارية بنظافة واجهاتها، وإعداد تقرير شامل عن حجم الإشغالات لإزالتها ومنع عودتها.

وشدد المحافظ على الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان الكريم بالتنسيق مع الغرفة التجارية؛ لإقامة معارض كبرى وزيادة منافذ السلع الغذائية الأساسية بالمدن والقرى بتخفيضات ملموسة، موجهاً بتكريم أفضل قرية تحقق أعلى معدلات سحب للسلع، مع إلغاء تخصيص المنافذ غير الملتزمة بالأسعار المقررة.

وفي قطاع المرافق والخدمات، وجه المحافظ بمتابعة منظومة فصل إيصالات مياه الشرب عن التوزيع وإحكام السيطرة عليها لمنع تراكمها، مع دعم مدينة النجيلة بسيارات نقل مياه إضافية للإسراع في إنهاء الإيصالات، فضلاً عن التوسع في إقامة معارض الخضراوات والفاكهة المخفضة، وتكثيف المرور اليومي على المخابز بالتعاون مع وزارة التموين لمراجعة منظومة توزيع الخبز وضبط الأوزان، واستمرار مبادرة توزيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة.

أما في ملف التعليم، فقد شدد على المتابعة المستمرة للمنظومة التعليمية، وخاصة مبادرة القراءة والكتابة، مكلفاً رؤساء المدن بإعداد خطة أسبوعية للمرور على المدارس وتقييم معدلات الإنجاز. وفي ملف تقنين الأراضي، وجه بسرعة إنهاء الإجراءات والمعاينات بالتنسيق مع مديرية المساحة، وتقسيم المدن إلى قطاعات لتسريع إجراءات الفحص وإنجاز الملفات.

أ س ض / م م ر

/ أ ش أ /

محافظ مطروح تكثيف العمل لجهات التنفيذية

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