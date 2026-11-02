نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً لمتابعة ملفات تقنين أراضي الدولة تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للبت

عقد السيد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماعاً، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمناقشة ودراسة عدد من ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة وعرض الملفات المستوفاة على اللجنة العليا للبت في اجتماعها المقبل.

ناقش الاجتماع عدداً من ملفات تقنين أراضي الدولة، ودراسة الطلبات المقدمة واستيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا للبت في الملفات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز والحفاظ على حقوق الدولة.

حضر الاجتماع: المهندس كمال الجمل، وكيل وزارة الري، والمهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد سعيد، وكيل وزارة الإسكان عمرو محمود، مدير إدارة أملاك الدولة، مجدي محمد مدير الموازنة، سمر فتحي رئيس الأمانة الفنية للجنة البت،وبعض التنفيذيين بالإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.