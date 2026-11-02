قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جرائم حرب.. الجامعة العربية تدين استهداف منشآت الطاقة في السودان
ذعر لأطفال روما.. 271 مدرسة في إيطاليا تتلقى تهديدات بوجود قنابل
19 يناير 2027.. الحكم على 3 متهمين في قضية خلية 15 مايو الإرهابية
وزير السياحة والآثار يفتتح معرض «قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما»
مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات لمتابعة التطورات بالمنطقة وتداعياتها
بعد 5 أيام من الخسائر.. الذهب يفقد 230 جنيها وعيار 21 يهبط إلى 6160 جنيه
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف الطروحات الحكومية
4000 وحدة سكنية .. خطوات التسجيل والحجز بمبادرة «بيتك في مصر»
وظائف وزارة العمل 2026.. 440 فرصة عمل برواتب مجزية
شركات السياحة تعلن موعد بدء استرداد مبالغ جدية حجز الحجاج
مصر تفرض ضوابط وشروطاً جديدة لدخول رعايا 3 دول آسيوية
في غياب رونالدو.. النصر يكتسح باختاكور بسداسية في دوري أبطال آسيا للنخبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف يوجه ضربات استباقية للأسواق ويضبط أطنانا من السلع المجهولة

تموين بني سويف
تموين بني سويف

شنت ادارة تموين ببا بمحافظة بني سويف، حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 13 جنحة تنوعت ما بين سلع مجهولة المصدر، وأغذية منتهية الصلاحية وفاسدة، ومخالفات تجارية وصحية.

جاء ذلك ​في إطار تنفيذ توجيهات وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، وتكثيفاً لجهود إحكام الرقابة على الأسواق، وضبط السلع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات، ومراقبة الأسعار لحماية حقوق وصحة المواطنين. 

وقال احمد سمير مدير إدارة تموين ببا إن حصيلة المضبوطات والمخالفات المحررة خلال الحملة جاءت كالتالي:
​​ضبط مخزن لبيع السلع الغذائية وبداخله (350 كرتونة لوليتا مشروب سكري بإجمالي 17,500 قطعة، بالإضافة إلى 20 كرتونة بسكوت بإجمالي 2,880 عبوة) جميعها مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

​قطاع اللحوم والأسماك

​تفتيش محل مجمدات لحوم وأسماك، وضبط 34.5 كجم لحوم مفرومة يظهر عليها علامات التلف والفساد، و4.5 كجم كبدة مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها بثلاجة الحفظ لحين صدور قرار النيابة.

كما  تم​ ضبط 100 لتر زيت طعام معبأة داخل 4 جراكن (سعة الجركن 25 لتراً) وغير مدون عليها أي بيانات تخص تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، وتم التحفظ عليها بمخازن الإدارة.

​قطاع الأعلاف والسلع الحيوانية

​تفتيش مخزن لأعلاف الحيوانات وضبط 1 طن فول مدشوش و1 طن ذرة مدشوشة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات.

​قطاع البقالة والأسواق

​تفتيش محل بقالة وضبط 54 صنفاً من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير مدون عليها أي بيانات.

​المخالفات التجارية والصحية:

​تحرير 3 جنح لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة متنوعة (محلات بقالة، عطارة، وإكسسوارات حريمي).

​تحرير 5 جنح لعدم حمل شهادات صحية تثبت الخلو من الأمراض لأنشطة (أسماك، دواجن، وعصائر ومثلجات).

تشكلت الحملة بتوجيهات محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف واشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية، و​تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بني سويف الفشن تموين بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

الزمالك

85 دقيقة تعادل سلبي| الزمالك ودجلة يبحثان عن هدف التقدم في كأس العاصمة

هاني ابو ريدة

هاني أبو ريدة يكشف كواليس زيارته إلى تركيا ولقائه بمحمد صلاح.. ويعلق على علاقته بطرابزون سبور

ياسر ابراهيم

إعلانات الرعاة سلاح الأهلي الجديد لإقناع ياسر إبراهيم بالتجديد | خاص

بالصور

انخفاض التستوستيرون 50%.. مخاوف صحية عالمية لدى الرجال

هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون

أسنانك صفراء رغم غسلها يوميًا؟ حيل بسيطة لاستعادة بياضها

غسل الأسنان
غسل الأسنان
غسل الأسنان

الغراء لزق في صوابعك؟ حيلة منزلية بسيطة تخلصك منه

حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد