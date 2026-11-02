تموين بني سويف يوجه ضربات استباقية للأسواق ويضبط أطنانا من السلع المجهولة

شنت ادارة تموين ببا بمحافظة بني سويف، حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 13 جنحة تنوعت ما بين سلع مجهولة المصدر، وأغذية منتهية الصلاحية وفاسدة، ومخالفات تجارية وصحية.

جاء ذلك ​في إطار تنفيذ توجيهات وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، وتكثيفاً لجهود إحكام الرقابة على الأسواق، وضبط السلع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات، ومراقبة الأسعار لحماية حقوق وصحة المواطنين.

وقال احمد سمير مدير إدارة تموين ببا إن حصيلة المضبوطات والمخالفات المحررة خلال الحملة جاءت كالتالي:

​​ضبط مخزن لبيع السلع الغذائية وبداخله (350 كرتونة لوليتا مشروب سكري بإجمالي 17,500 قطعة، بالإضافة إلى 20 كرتونة بسكوت بإجمالي 2,880 عبوة) جميعها مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

​قطاع اللحوم والأسماك

​تفتيش محل مجمدات لحوم وأسماك، وضبط 34.5 كجم لحوم مفرومة يظهر عليها علامات التلف والفساد، و4.5 كجم كبدة مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها بثلاجة الحفظ لحين صدور قرار النيابة.

كما تم​ ضبط 100 لتر زيت طعام معبأة داخل 4 جراكن (سعة الجركن 25 لتراً) وغير مدون عليها أي بيانات تخص تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، وتم التحفظ عليها بمخازن الإدارة.

​قطاع الأعلاف والسلع الحيوانية

​تفتيش مخزن لأعلاف الحيوانات وضبط 1 طن فول مدشوش و1 طن ذرة مدشوشة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات.

​قطاع البقالة والأسواق

​تفتيش محل بقالة وضبط 54 صنفاً من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير مدون عليها أي بيانات.

​المخالفات التجارية والصحية:

​تحرير 3 جنح لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة متنوعة (محلات بقالة، عطارة، وإكسسوارات حريمي).

​تحرير 5 جنح لعدم حمل شهادات صحية تثبت الخلو من الأمراض لأنشطة (أسماك، دواجن، وعصائر ومثلجات).

تشكلت الحملة بتوجيهات محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف واشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية، و​تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.