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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: معايير جديدة لنظافة الشوارع والأرصفة.. وتكثيف رفع الأتربة استعدادًا لفصل الشتاء

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

قام اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، صباح اليوم، بجولة ميدانية موسعة بعدد من شوارع وأحياء مدينة بني سويف، لمتابعة مستوى النظافة والوقوف على أسلوب تنفيذ الأعمال وفقًا للمعايير والتوجيهات الجديدة، وتوضيح التكليفات المحددة للقائمين على التنفيذ، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وما يصاحبه من أمطار.

وتجول المحافظ سيرًا على الأقدام بشارع الإمام مالك بمحيط حي ومنطقة الرمد، والشوارع الجانبية والمتفرعة منه، لمتابعة أعمال رفع المخلفات والأتربة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بنظافة الشوارع والأرصفة من أعلى وأسفل، وعدم الاكتفاء برفع القمامة من نهر الطريق، مع تكثيف إزالة الأتربة المتراكمة على جانبي الشوارع وأعلى الأرصفة، حتى لا تتحول بفعل الأمطار إلى تجمعات من الطين تعوق حركة المواطنين، خاصة الطلاب والتلاميذ خلال ذهابهم إلى المدارس وعودتهم إلى منازلهم.

وحرص المحافظ خلال الجولة على الحديث مع عمال النظافة ومشرفي الفرق الميدانية، وشرح أسلوب العمل وفقًا للتوجيهات الجديدة، والتي تستهدف تحقيق مستوى متكامل من النظافة داخل الشوارع والمربعات السكنية، مشيدًا بالجهود المبذولة من العمال، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن مستوى النظافة الحالي لا يزال يتطلب مزيدًا من الجهد والعمل، بما يتناسب مع تطلعات المواطنين.

ووجه بدراسة آليات تطبيق القانون بشأن إلزام أصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت والمنشآت المختلفة بوضع صناديق قمامة أمام محالهم لتجميع المخلفات، بما يسهم في الحد من إلقاء القمامة بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مع ضرورة المتابعة المستمرة لظاهرة النباشين الذين يقومون بفرز محتويات صناديق القمامة وإلقاء المخلفات خارجها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وعقد المحافظ اجتماعًا ميدانيًا بالشارع مع مشرفي ورؤساء أقسام النظافة، شدد خلاله على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة، والتعامل الفوري مع أية معوقات تواجه فرق العمل، وعدم السماح بتراكم المخلفات أو الأتربة في الشوارع والمناطق السكنية.

وحرص المحافظ على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى النظافة، والتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أهمية المشاركة الإيجابية في الحفاظ على النظافة العامة، وعدم إلقاء القمامة في الشوارع، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وكلف المحافظ مكتبه بالتواصل مع عدد من المواطنين الذين تم الاستماع إلى ملاحظاتهم خلال الجولة، وتسجيل شكاواهم ومتابعتها مع الجهات المختصة، والعمل على تلافي أسبابها خلال أسبوع، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمة.

ووجه المحافظ رئيس المدينة ومدير مشروع النظافة بضرورة رفع أية معوقات تواجه منظومة العمل أولًا بأول، ومتابعة تنفيذ التوجيهات ميدانيًا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستهدف إحداث تحسن ملموس في مستوى النظافة، وأن المسؤولية في هذا الملف مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يتطلب تكاتف الجهود وتغيير السلوكيات السلبية لتحقيق المستوى المنشود.


 

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