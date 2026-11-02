ضبط 8 مخالفات تموينية متنوعة في حملة مكثفة لإدارة تموين بندر ​بني سويف

شنت إدارة تموين البندر، حملة تموينية واسعة النطاق للمرور على الأسواق ومراقبة مدى انتظام الحالة التموينية.

​جاءت الحملة بتعليمات من المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف

وإشراف الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية.



و أسفرت الجهود الرقابية للحملة عن ضبط 8 مخالفات تموينية متنوعة، شملت سلعاً منتهية الصلاحية ومخالفات لحوم وتجارية.



​أبرز المضبوطات:

​سلع منتهية الصلاحية:

تم تحرير محضر لضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآادمى، وضمت المضبوطات:

​60 كجم توابل (ينسون وشطة).

​جالون تتبيلة سجق زنة 2 كجم.

​207 زجاجات زيوت طبيعية.

​46 زجاجة لبن جوز هند.

​95 علبة بخور.

​مخالفات اللحوم: تم تحرير محضرين شملت:

​محضر عدم تغطية اللحوم بالشاشة الواقية.

​محضر لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية الرسمية.

​المخالفات التجارية والأنشطة:

​تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادة صحية للعاملين.

​تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار للجمهور.

​تم التحفظ على كافة المضبوطات على ذمة القضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ اللازم

