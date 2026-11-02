ضبط 8 مخالفات تموينية متنوعة في حملة مكثفة لإدارة تموين بندر ​بني سويف

شنت إدارة تموين البندر، حملة تموينية واسعة النطاق للمرور على الأسواق ومراقبة مدى انتظام الحالة التموينية.
جاءت الحملة بتعليمات من المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف
وإشراف الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية.
و أسفرت الجهود الرقابية للحملة عن ضبط 8 مخالفات تموينية متنوعة، شملت سلعاً منتهية الصلاحية ومخالفات لحوم وتجارية.
أبرز المضبوطات:
سلع منتهية الصلاحية:
تم تحرير محضر لضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآادمى، وضمت المضبوطات:
60 كجم توابل (ينسون وشطة).
جالون تتبيلة سجق زنة 2 كجم.
207 زجاجات زيوت طبيعية.
46 زجاجة لبن جوز هند.
95 علبة بخور.
مخالفات اللحوم: تم تحرير محضرين شملت:
محضر عدم تغطية اللحوم بالشاشة الواقية.
محضر لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية الرسمية.
المخالفات التجارية والأنشطة:
تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادة صحية للعاملين.
تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار للجمهور.
تم التحفظ على كافة المضبوطات على ذمة القضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ اللازم