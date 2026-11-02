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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 8 مخالفات تموينية متنوعة في حملة مكثفة لإدارة تموين بندر ​بني سويف

تموين بني سويف
تموين بني سويف

شنت إدارة تموين البندر، حملة تموينية واسعة النطاق للمرور على الأسواق ومراقبة مدى انتظام الحالة التموينية.

​جاءت الحملة بتعليمات  من  المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف 
وإشراف الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية. 

و أسفرت الجهود الرقابية للحملة عن ضبط 8 مخالفات تموينية متنوعة، شملت سلعاً منتهية الصلاحية ومخالفات لحوم وتجارية.


​أبرز المضبوطات:
​سلع منتهية الصلاحية: 
تم تحرير محضر لضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآادمى، وضمت المضبوطات:
​60 كجم توابل (ينسون وشطة).
​جالون تتبيلة سجق زنة 2 كجم.
​207 زجاجات زيوت طبيعية.
​46 زجاجة لبن جوز هند.
​95 علبة بخور.
​مخالفات اللحوم: تم تحرير محضرين شملت:
​محضر عدم تغطية اللحوم بالشاشة الواقية.
​محضر لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية الرسمية.
​المخالفات التجارية والأنشطة:
​تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادة صحية للعاملين.
​تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار للجمهور.
​تم التحفظ على كافة المضبوطات على ذمة القضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ اللازم 
 

بني سويف تموين بني سويف محافظة بني سويف

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