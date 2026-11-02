صحة بني سويف: تطعيم 648 ألف طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية

عقدت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف اجتماعًا موسعًا مساء الأحد لمراجعة مؤشرات الأداء وتقييم معدلات الإنجاز في التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه فرق التطعيم بمختلف الوحدات الصحية، والعمل على تذليلها لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين وتحقيق أعلى معدلات التغطية.

وذلك بحضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور محمد قريبة وكيل المديرية، ومشرف الوزارة الأستاذ محمود حمادة، والدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائى ومديري الإدارات الصحية، إلى جانب عدد من الأطباء والمسؤولين عن متابعة تنفيذ الحملة، وذلك لمناقشة مؤشرات الأداء اليومية وتقييم ما تم إنجازه منذ انطلاق أعمال الحملة.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، استمرار تحقيق معدلات إنجاز متقدمة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، حيث بلغ إجمالي عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم حتى اليوم الأحد 648 ألفًا و163 طفلًا، بنسبة تغطية بلغت 81% من إجمالي المستهدف، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة الأطفال والوقاية من الأمراض المعدية.

كما شدد على أهمية تكثيف جهود التوعية الصحية بين المواطنين وأولياء الأمور، والتعريف بأهمية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، باعتباره أحد أهم الإجراءات الوقائية لحماية الأطفال والحد من انتشار الأمراض المعدية، مع حث الأسر على التعاون مع فرق الحملة والاستجابة لجهودها.

ووجه الدكتور هاني جميعة الشكر والتقدير لعدد من العناصر المتميزة بفرق العمل، تقديرًا لجهودهم المبذولة وتفانيهم في أداء مهامهم والمساهمة في تحقيق المستهدفات، وهم الدكتورة سناء ياسر، طبيب وحدة بدهل بإدارة سمسطا الصحية، والدكتورة أسماء خيري، طبيب مكتب الصحة بإدارة سمسطا الصحية، والدكتورة هبة عطوة، مشرف إدارة ناصر الصحية.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة أن تكريم النماذج المتميزة يأتي تقديرًا للجهود المخلصة التي تبذلها الفرق الطبية والإدارية على أرض الواقع، وتحفيزًا لجميع العاملين على مواصلة الأداء المتميز، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة بني سويف.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببني سويف على استمرار المتابعة اليومية لأعمال الحملة، وتكثيف الجهود للوصول إلى النسبة المستهدفة، وضمان حصول جميع الأطفال المستحقين على التطعيمات المقررة.