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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق يكشف اسم أول صفقة للأهلي في يناير ومراكز التدعيم المنتظرة

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تحركات النادي الأهلي المنتظرة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن يناير سيكون محطة مهمة للغاية في مشوار الفريق خلال الموسم الحالي، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم عدة مراكز داخل صفوف الفريق.

الأهلي

وقال إبراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي ينتظر فترة الانتقالات الشتوية بفارغ الصبر، نظرًا لأهميتها الكبيرة في تحديد شكل الفريق خلال النصف الثاني من الموسم، مشيرًا إلى أن تدعيم خط الدفاع سيكون على رأس أولويات النادي.

وأضاف أن الأهلي يستهدف التعاقد مع ما بين مدافعين إلى ثلاثة لاعبين في مركز قلب الدفاع، بواقع لاعب أجنبي واثنين محليين، مع إمكانية ضم أحد اللاعبين بنظام الإعارة.

وأوضح أن الأهلي يرغب أيضًا في تدعيم مركز لاعب الوسط المدافع، المعروف بمركز رقم 6، ضمن خطة الجهاز الفني لتوفير حلول إضافية في أكثر من مركز.

وأشار إبراهيم فايق إلى أن محمد عبد الناصر سيكون أولى صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، مؤكدًا أن اللاعب سينضم إلى صفوف الفريق في بداية العام الجديد.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الأهلي لمعالجة بعض أوجه القصور في قائمة الفريق، وتجهيزه للمنافسة على البطولات خلال النصف الثاني من الموسم.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والمقاولون العرب، باعتبارها الناقل لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موقف الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في البطولة بالفوز على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون مقابل، كما حقق انتصارًا على مودرن سبورت بهدف نظيف في الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي مجموعته في بطولة كأس عاصمة مصر برصيد 3 نقاط، بعدما حقق الفوز بخماسية نظيفة على بترول أسيوط في الجولة الأولى.

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