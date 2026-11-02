وليد سليمان: مباراة بيراميدز الفرصة الأخيرة لعموتة.. والجماهير لن تتحمل أكثر من ذلك

انتقد وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعبين لا يقدمون المستوى المنتظر منهم، خاصة على مستوى الضغط والتحركات الهجومية، مشيرًا إلى أن الحسين عموتة، المدير الفني، أمامه 21 يومًا لمعالجة الأخطاء قبل مواجهة بيراميدز.

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وقال وليد سليمان، في تصريحات تلفزيونية، إن محمد هاني أحد قادة الفريق وقدم مستويات جيدة خلال الفترة الماضية، ولا يصح استبعاده بسبب مباراة واحدة لم يظهر خلالها بالشكل المطلوب، خاصة أن الفريق بالكامل لم يكن في أفضل حالاته خلال اللقاء.

وأضاف أن عموتة يجب أن يمنح الفرصة للاعبين الشباب خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مشاركة ياسر إبراهيم، من أجل الاستفادة من جميع العناصر المتاحة داخل الفريق.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن الجهاز الفني أمامه 21 يومًا لعلاج مشكلات الفريق قبل مواجهة بيراميدز، مطالبًا اللاعبين بتحمل مسؤولياتهم وتقديم المستوى المنتظر منهم.

وأشار وليد سليمان إلى وجود تقصير واضح من اللاعبين في تنفيذ التعليمات، خاصة الأجنحة، لافتًا إلى غياب الضغط على المنافس، وظهور بعض اللاعبين بحالة من الكسل، وهو ما انعكس سلبًا على شكل الفريق داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لم يواجه حتى الآن فرقًا قوية بالقدر الكافي، معتبرًا أن مواجهة بيراميدز تمثل الفرصة الأخيرة للحسين عموتة، في ظل حالة الغضب الجماهيري، وعدم قدرة الجماهير على تحمل المزيد من النتائج والأداء غير المرضي.