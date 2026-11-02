وليد سليمان: وائل جمعة أسطورة أهلاوية ومن حقه الحديث في الأمور الفنية

دافع وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، عن وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي، بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب حديثه عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بالفريق، مؤكدًا أن دوره الإداري يسير بصورة جيدة، وأنه يمتلك تاريخًا كبيرًا داخل القلعة الحمراء.

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وقال وليد سليمان، في تصريحات تلفزيونية، إن وائل جمعة يقوم بعمله الإداري بشكل جيد للغاية، مشيرًا إلى أنه حتى إذا تحدث في الأمور الفنية، فهو لاعب تاريخي وأحد أساطير النادي الأهلي، ويمتلك خبرات كبيرة في كرة القدم.

وأضاف أن هناك بالتأكيد تنسيقًا واتفاقًا بين وائل جمعة والحسين عموتة، المدير الفني للفريق، بشأن الحديث في الأمور الفنية، بما يضمن وجود تفاهم بين الطرفين.

وتطرق إبراهيم فايق إلى الجدل المثار حول تصريحات وائل جمعة، متسائلًا عن سبب تعرضه لهذا الهجوم تحديدًا، رغم أن الحديث عن الأمور الفنية داخل كرة القدم أمر معتاد، وقال: «معرفش ليه لما كابتن وائل جمعة طلع اتكلم حصل الهجوم ده، اشمعنى وائل جمعة؟».

وجاءت هذه التصريحات في ظل حالة الجدل التي أعقبت حديث وائل جمعة عن طريقة لعب مودرن سبورت أمام الأهلي، وما تبعها من انتقادات لدوره وحدود اختصاصاته داخل الفريق.