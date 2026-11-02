بيرس مورجان يشن هجومًا ساخرًا على تين هاج دفاعًا عن كريستيانو رونالدو

شن الإعلامي البريطاني بيرس مورجان هجومًا حادًا على الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، ردًا على تصريحاته بشأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مدافعًا عن الأخير ومستشهدًا بأرقامه التهديفية خلال السنوات الماضية.

وقال بيرس مورجان، في تصريحات تلفزيونية، إن كريستيانو رونالدو سجل 327 هدفًا منذ رحيله عن ريال مدريد، في المقابل لم يسجل تين هاغ سوى 15 هدفًا طوال مسيرته الكروية.

وأضاف الإعلامي البريطاني أن تين هاج لم يكن جيدًا بما يكفي لاختياره لتمثيل منتخب بلاده، منتقدًا حديثه عن رونالدو ومقارنته بمسيرته كلاعب.

واختتم مورجان هجومه بتصريح ساخر، قائلًا: «هذا أشبه بفرس النهر الذي ينتقد كريستيانو رونالدو بسبب وزنه».

وتأتي تصريحات بيرس مورجان في إطار دفاعه المستمر عن كريستيانو رونالدو، الذي تربطه به علاقة صداقة، إذ سبق أن أجرى معه مقابلة تلفزيونية أثارت جدلًا واسعًا بسبب انتقادات النجم البرتغالي لإدارة مانشستر يونايتد ومدربه السابق إريك تين هاغ.