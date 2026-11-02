قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن أبها والطائف ونجران وخميس مشيط
كوريا الشمالية تصعّد تهديداتها النووية في وجه واشنطن وسول.. وتتوعد بتعزيز ترسانتها العسكرية
تراجع أسعار النفط تزامنا مع المفاوضات الإيرانية القطرية لليوم الثالث
ألمانيا على صفيح ساخن.. احتجاجات جيل Z تتحول لأعمال شغب ونهب متاجر في فرانكفورت
تصل لـ 37 درجة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة
دعمًا للتعادل الكربوني.. الحكومة توافق على تفويض نتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي
سر صغير أول الشهر يحافظ على رصيد عداد الكهرباء
موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
بالأسماء والضوابط.. من يستحق شقة بديلة وفقا لقانون الإيجار القديم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيرس مورجان يشن هجومًا ساخرًا على تين هاج دفاعًا عن كريستيانو رونالدو

رونالدو
رونالدو
علا محمد

شن الإعلامي البريطاني بيرس مورجان هجومًا حادًا على الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، ردًا على تصريحاته بشأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مدافعًا عن الأخير ومستشهدًا بأرقامه التهديفية خلال السنوات الماضية.

وقال بيرس مورجان، في تصريحات تلفزيونية، إن كريستيانو رونالدو سجل 327 هدفًا منذ رحيله عن ريال مدريد، في المقابل لم يسجل تين هاغ سوى 15 هدفًا طوال مسيرته الكروية.

وأضاف الإعلامي البريطاني أن تين هاج لم يكن جيدًا بما يكفي لاختياره لتمثيل منتخب بلاده، منتقدًا حديثه عن رونالدو ومقارنته بمسيرته كلاعب.

واختتم مورجان هجومه بتصريح ساخر، قائلًا: «هذا أشبه بفرس النهر الذي ينتقد كريستيانو رونالدو بسبب وزنه».

وتأتي تصريحات بيرس مورجان في إطار دفاعه المستمر عن كريستيانو رونالدو، الذي تربطه به علاقة صداقة، إذ سبق أن أجرى معه مقابلة تلفزيونية أثارت جدلًا واسعًا بسبب انتقادات النجم البرتغالي لإدارة مانشستر يونايتد ومدربه السابق إريك تين هاغ.

الإعلامي البريطاني بيرس مورجان الهولندي إريك تين هاج المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايت مانشستر يونايتد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين والسولار والغاز

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

أسعار الكهرباء

خفض أسعار الكهرباء 30% لبعض الفئات بدءًا من اليوم.. اذهب بالكارت للشركة فورًا

شهادات البنك الأهلي

شهادات البنك الأهلي 2026 بعد رفع الفائدة 1%.. تفاصيل العوائد وحساب أرباح 100 ألف جنيه

الجمع بين معاشين

الجمع بين معاشين في نفس الوقت.. اعرف الفئات المستفيدة

فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام والسداد أونلاين

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

إمام عاشور

عطل في التسديدات والدوران.. شوبير يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إصابة إمام عاشور بعد بيان الأهلي

ترشيحاتنا

مخاوف أوروبية من إيران

مخاوف بريطانية وأوروبية بالغة من ضرب إيران

أرشيفية

ترامب: قاذفات بي-2 دمرت القدرات النووية الإيرانية.. وطهران لا تدرك حجم ما تعرضت له

الصين

اتفاقية التجارة الحرة المحدثة بين الصين وبيرو تهدف لتعزيز كفاءة التبادل التجاري وفرص الاستثمار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد