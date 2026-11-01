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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هل حان وقت الشراء؟.. سعر الجنيه الذهب يتخطى 49 ألف جنيه

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
علياء فوزى

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر ارتفاعا طفيفا الآن ليسجل  49200 جنيها للبيع مقارنة بـ 49120 جنيهًا للبيع مستهل التعاملات المسائية بزيادة 80 جنيها.

ونرصد أسعار الذهب في مصر  خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، وفقا لآخر الأسعار المعلنة من محلات الصاغة.

ويترقب المستثمرين والمواطنين لحركة المعدن الأصفر بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 100 نقطة أساس، وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

يُعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين، وقد سجل 6150 جنيهًا للبيع و6100 جنيه للشراء. ويفضله المقبلون على شراء الذهب للزينة والادخار، لما يتميز به من توازن بين النقاء وسعر المصنعية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر الجرام عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 7030 جنيهًا للبيع مقابل 6970 جنيهًا للشراء، ويقبل عليه المستثمرون الباحثون عن السبائك والمدخرات.

سعر الذهب عيار 18 وعيار 14

سجل عيار 18، المفضل في المشغولات العصرية نحو 5270 جنيهًا للبيع و5230 جنيهًا للشراء.

واستقر الذهب عيار 14، الأقل سعرًا، عند 4100 جنيه للبيع و4065 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر 

تداول سعر الجنيه الذهبفي الصاغة الآن عند 49200 جنيه للبيع و48800 جنيه للشراء.

سعر الأونصة بالجنيه والدولار

وصل سعر أونصة الذهب في السوق المحلية إلى 218615 جنيهًا للبيع مقابل 216,835 جنيهًا للشراء. وعالميًا، سجلت الأونصة نحو 3875.36 دولارًا.

دولار الصاغة مقابل سعر البنوك

بلغ سعر الدولار في سوق الصاغة 56.41 جنيهًا، مقابل 55.78 جنيهًا في البنوك، بفارق نحو 63 قرشًا، وهو ما يعكس علاوة تسعير يضيفها التجار على الذهب المحلي مقارنة بسعر الصرف الرسمي.

ما الذي يحرك أسعار الذهب في مصر؟

تتأثر أسعار الذهب محليًا بثلاثة عوامل رئيسية: سعر الأونصة عالميًا، وسعر الدولار في السوق المحلية، وحجم الطلب على المعدن الأصفر. 

ويرى مراقبون أن رفع أسعار الفائدة قد يزيد جاذبية أدوات الادخار بالجنيه، وهو ما قد يخفف الطلب على الذهب كأداة تحوط على المدى المتوسط، بينما يظل اتجاه الأونصة عالميًا العامل الأكثر تأثيرًا في الأسعار.

 

سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب سعر أونصة الذهب

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