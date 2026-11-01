حصاد الجولة الـ 12 فى الدوري السعودي .. سقوط الأهلي بسداسية .. رونالدو يكتب المجد وحمد الله يقترب من عرش هدافي الدوري السعودي

لم تكن الجولة الـ12 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين مجرد أسبوع جديد في سباق المنافسة على اللقب لكنها تحولت إلى واحدة من أكثر الجولات إثارة على مستوى الأرقام والإحصائيات بعدما شهدت تسجيل 41 هدفًا بينها 7 ركلات جزاء إلى جانب سقوط تاريخي للأهلي وتألق لافت للبرتغالي كريستيانو رونالدو واقتراب المغربي عبد الرزاق حمد الله من اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

الجولة حملت العديد من المشاهد الاستثنائية بداية من البطاقة الحمراء المبكرة التي تعرض لها حارس الأهلي عبد الرحمن الصانبي مرورًا بالخسارة الثقيلة أمام الشباب وصولًا إلى الأرقام القياسية التي حققها نجوم النصر والهلال والقادسية والخليج في أسبوع أكد أن الدوري السعودي بات مسرحًا للعديد من الإنجازات الفردية والجماعية.

ليلة سوداء للأهلي.. هزيمة تاريخية أمام الشباب

كان الأهلي صاحب النصيب الأكبر من الأحداث الدرامية خلال الجولة بعدما تعرض حارسه عبد الرحمن الصانبي للطرد في الدقيقة 21 و32 ثانية في واقعة أصبحت ثالث أسرع حالة طرد في تاريخ النادي الأهلي بدوري المحترفين.

ولم تتوقف معاناة الفريق عند هذا الحد إذ استغل الشباب النقص العددي وقدم عرضًا هجوميًا استثنائيًا انتهى بفوز عريض بنتيجة 6-1 ليمنح الأهلي واحدة من أقسى الهزائم في تاريخه بالمسابقة باعتبارها أثقل خسارة يتعرض لها الفريق في دوري المحترفين.

كما استقبل الأهلي ستة أهداف في مباراة واحدة للمرة الثانية فقط في تاريخه بالبطولة في ليلة شهدت انهيارًا دفاعيًا لافتًا أمام القوة الهجومية للشباب.

رونالدو يواصل تحطيم الأرقام

وفي الوقت الذي شهدت فيه الجولة سقوط الأهلي واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم المسابقة بعدما سجل هاتريك جديدًا قاد به فريقه لمواصلة التألق الهجومي.

ووصل قائد النصر إلى الهاتريك السابع في مسيرته بدوري المحترفين السعودي ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للثلاثيات في المسابقة منذ ظهوره الأول متفوقًا على الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي الذي يمتلك 6 ثلاثيات.

ولم يكن رونالدو وحده صاحب الإنجاز في مواجهة النصر والخلود إذ خطف البرتغالي جواو فيليكس الأضواء بعدما قدم أربع تمريرات حاسمة خلال المباراة في إنجاز استثنائي جعله ثاني لاعب فقط ينجح في صناعة أربعة أهداف خلال مباراة واحدة بتاريخ دوري المحترفين.

وسبق أن حقق الفرنسي موسى ديابي الإنجاز نفسه بقميص الاتحاد أمام الوحدة في سبتمبر 2024 ليصبح فيليكس ثاني لاعب ينضم إلى هذه القائمة التاريخية.

الهلال يفرض هيمنته.. 92 هدفًا في شباك الفتح

وعلى مستوى الأرقام الجماعية واصل الهلال تأكيد تفوقه التاريخي أمام الفتح بعدما رفع رصيده إلى 92 هدفًا في شباك منافسه ليصبح أكثر فريق تسجيلًا للأهداف أمام منافس واحد في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

ويعكس هذا الرقم حجم السيطرة الهجومية التي فرضها الهلال خلال مواجهاته أمام الفتح في واحدة من أبرز الإحصائيات التي كشفت عنها الجولة الـ12.

حمد الله يقترب من عرش السومة

ومن بين أبرز الأرقام الفردية التي شهدتها الجولة اقترب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من اعتلاء قمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي للمحترفين بعدما رفع رصيده إلى 160 هدفًا عقب تسجيله في شباك الاتفاق.

وبات حمد الله على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم السوري عمر السومة صاحب صدارة الهدافين التاريخيين برصيد 161 هدفًا.

ويمنح هذا الرقم المهاجم المغربي فرصة جديدة لكتابة اسمه في سجل تاريخ المسابقة خاصة أن المنافسة على صدارة الهدافين التاريخيين أصبحت واحدة من أبرز الملفات التي تستحق المتابعة خلال الجولات المقبلة.

القادسية يدخل نادي المائة.. ورايندرز يواصل التألق

ولم تقتصر الإنجازات على النجوم الكبار إذ سجل القادسية محطة تاريخية جديدة بعدما حقق انتصاره رقم 100 في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين عقب فوزه على الرياض.

وبات القادسية الفريق الحادي عشر الذي يصل إلى حاجز 100 انتصار في تاريخ المسابقة ليؤكد تطوره وقدرته على المنافسة وفرض حضوره بين أندية الدوري.

الاتحاد وأبها يكتبان فصلًا جديدًا

وفي مواجهة أخرى حملت طابعًا تاريخيًا انتهت مباراة الاتحاد وأبها بالتعادل للمرة الأولى بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين بعدما انتهت المواجهات الـ12 السابقة دون تسجيل هذا السيناريو.

وجاء التعادل في توقيت قاتل بعدما استقبل الاتحاد هدفًا في الدقيقة 86 و13 ثانية سجله فيصل الصبياني ليحرم الفريق من الخروج بالنقاط الثلاث.

وكشفت الإحصائيات عن رقم سلبي لافت لأبها بعدما كان الهدف المسجل في شباك الاتحاد هو ثاني أهداف الفريق فقط من اللعب المفتوح خلال الموسم الحالي ليصبح الأقل تسجيلًا بهذه الطريقة بين فرق المسابقة.

وفي المقابل خطف أنجيلو فولجيني الأضواء بقميص الخليج بعدما قدم ثلاث تمريرات حاسمة أمام الحزم ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي ينجح في صناعة ثلاثة أهداف خلال مباراة واحدة بدوري المحترفين.

جماهير النصر تتصدر المشهد

وعلى مستوى الحضور الجماهيري تصدرت مواجهة النصر والخلود قائمة أكثر مباريات الجولة الـ12 جذبًا للمشجعين بعدما حضرها 15 ألفًا و43 مشجعًا.

وجاءت مباراة الهلال والفتح في المركز الثاني بحضور 10 آلاف و643 مشجعًا بينما احتلت مواجهة الشباب والأهلي المركز الثالث بعدما شهدت حضور 8861 مشجعًا.

واختتمت مواجهة أبها والاتحاد قائمة المباريات الأكثر حضورًا بعدما سجلت المدرجات وجود 8195 مشجعًا.