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«سنابل العطاء».. مبادرة مصرية لمواجهة أزمة نقص الغذاء والخبز في غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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«سنابل العطاء».. مبادرة مصرية لمواجهة أزمة نقص الغذاء والخبز في غزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تواصل مصر جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال إدخال المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للسكان، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع، ونقص الغذاء والخبز.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، إدخال أكثر من مليون و100 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتلبية احتياجات الفلسطينيين.

الهلال الأحمر ينسق إدخال المساعدات إلى غزة

وأوضحت آمال إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الهلال الأحمر المصري يتولى منذ أكتوبر 2023 تنسيق جهود المساعدات الإنسانية، من خلال رصد الاحتياجات داخل القطاع والتعاون مع الشركاء لتوفيرها، إلى جانب تجهيز القوافل وتعبئتها والعمل على إدخالها إلى غزة.

وأضافت أن الهلال الأحمر بدأ تفويج القافلة رقم 306 ضمن قوافل «زاد العزة»، التي انطلقت في يوليو 2025، وتضم كميات متنوعة من المساعدات، تشمل السلال الغذائية والدقيق ولبن الأطفال والأدوية والمستلزمات الطبية والإيوائية، فضلًا عن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمخابز.

شاحنات مساعدات إماراتية تعبر إلى الفلسطينيين بقطاع غزة تحمل 792 طنًا

«سنابل العطاء» لمواجهة نقص الخبز

وأشارت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري إلى إطلاق مبادرة «سنابل العطاء»، بهدف توفير الدقيق والمواد الغذائية للأشقاء الفلسطينيين، والمساهمة في مواجهة أزمة نقص الخبز داخل قطاع غزة، في إطار الجهود المصرية المستمرة لتوفير الغذاء والاحتياجات الأساسية للسكان.

75 ألف متطوع ضمن منظومة الاستجابة الإنسانية

وكشفت آمال إمام أن منظومة الاستجابة الإنسانية التابعة للهلال الأحمر المصري تضم نحو 75 ألف متطوع، يعمل أكثر من ألفين منهم يوميًا، للمشاركة في جهود تجهيز المساعدات وتقديم الدعم الإغاثي.

الهلال الأحمر المصري يمد أهالي غزة بأكثر من 2,979 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية عبر قافلة «زاد العزة» 291

ولفتت إلى استعداد الهلال الأحمر لمواجهة فصل الشتاء داخل القطاع، من خلال توفير الخيام والبطاطين والملابس الشتوية، لمساعدة الأسر الفلسطينية على مواجهة انخفاض درجات الحرارة والظروف الجوية الصعبة.

واختتمت بالتأكيد على إتاحة الفرصة أمام الراغبين في التبرع أو التطوع للمشاركة في جهود الدعم الإنساني، من خلال التواصل مع الخط الساخن للهلال الأحمر المصري على رقم 15322، والمتاح على مدار 24 ساعة.

قطاع غزة الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري قوافل «زاد العزة»

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