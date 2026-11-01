حديقة ترفيهية وملعبان خماسيان جديدان في الغردقة.. تفاصيل مشروع منطقة المستلزمات السياحية

تفقد اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، أعمال إنشاء حديقة ترفيهية جديدة بمنطقة المستلزمات السياحية، تضم ملعبين خماسيين ومرافق خدمية وترفيهية، في إطار خطة تطوير الخدمات المقدمة للأهالي والأسر، تمهيدًا لافتتاح المشروع ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

ملعبان خماسيان وكافتيريتان لخدمة الأهالي

وشملت الجولة متابعة معدلات تنفيذ المشروع، بحضور مدير الإدارة الهندسية ومسؤولي المتابعة الميدانية، للوقوف على نسب الإنجاز والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد، إلى جانب بحث سبل تذليل أي عقبات قد تؤثر في سرعة الانتهاء من الأعمال.

ويضم المشروع ملعبين خماسيين مجهزين لممارسة الأنشطة الرياضية، بما يوفر مساحة للشباب والأطفال لممارسة الرياضة، فضلًا عن كافتيريتين لتقديم المأكولات والمشروبات للزوار، ودورتي مياه مجهزتين لخدمة المترددين على الحديقة.

كما تتضمن الحديقة تركيب 10 برجولات لتوفير أماكن مظللة ومريحة لجلوس العائلات والأسر، بما يعزز من دور المشروع بوصفه متنفسًا ترفيهيًا جديدًا لأهالي المنطقة.

توجيهات بسرعة الانتهاء من المشروع

وخلال الجولة، شدد رئيس مدينة الغردقة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات، مع مراعاة معايير الجودة والتنسيق الحضاري، لضمان خروج المشروع بالشكل المناسب وتقديم خدمات تليق بالمواطنين وزوار المنطقة.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة الانتهاء من المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الاستعداد لافتتاح الحديقة والملاعب ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي.