مكافحة الإدمان: 36 ألف متطوع يشاركون في توعية الشباب بمخاطر المخدرات

أكد الأستاذ مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق يكثف جهوده لتوعية الشباب بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، من خلال برامج ومبادرات مبتكرة تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الوعي بأضرار الإدمان النفسية والجسدية.

وأوضح مدحت وهبة خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الصندوق ينفذ أنشطة توعوية داخل الجامعات، من خلال بيوت التطوع والندوات والأنشطة الرياضية والتفاعلية، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة «شوفها قبل ما تجربها»، التي تستخدم تقنية الواقع الافتراضي لمحاكاة الأضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات، بما يساعد الشباب على إدراك خطورتها بصورة عملية.

وأشار إلى أن عدد المتطوعين الذين يعمل الصندوق على تدريبهم يتجاوز 36 ألف متطوع، لافتًا إلى تنظيم معسكر تدريبي لتأهيل 1200 متطوع جديد، فضلًا عن إشراك الشباب في وضع الخطط والاستراتيجيات التوعوية، والاستفادة من طاقاتهم في نشر الوعي داخل المجتمع.

وأضاف أن جهود الصندوق تشمل تنفيذ برامج توعوية بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى جانب استهداف الأسر في المناطق السكنية المطورة، مثل الأسمرات وبشاير الخير، لتعريفهم بمخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه.

وشدد على حرص الصندوق على توفير خدمات علاج الإدمان في سرية تامة، وتشجيع المرضى وأسرهم على طلب المساعدة من خلال الخط الساخن 16023، مؤكدًا أن التوعية والوقاية وتيسير الحصول على العلاج تمثل محاور أساسية في مواجهة مشكلة الإدمان.