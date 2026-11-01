9 قروش.. تراجع سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد 1-11-2026، في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وسجل الدولار في البنك العقاري المصري العربي 55.90 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع، كما سجل السعر نفسه في بنك التنمية الصناعية.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاحد 1 نوفمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 55.90 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: 55.90 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 55.90 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في سعر الدولار في المصرف المتحد: 55.90 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي: 55.90 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 55.90 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 55.90 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر: 55.90 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي: 55.88 جنيه للشراء و55.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول: 55.88 جنيه للشراء و55.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 55.85 جنيه للشراء و55.95 جنيه للبيع.