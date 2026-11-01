قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس متهمة بالاعتداء على طليقها في طنطا أسبوعين مع الشغل
موعد مباراة بيراميدز وسموحة في بطولة كأس عاصمة مصر
الفوضى تجتاح شوارع سويسرا في الهالوين.. حرائق واشتباكات مع الشرطة (فيديو)
أسرار سوهاج.. أماكن لا يعرف حكايتها الكثيرون.. يرقد ملوك الفراعنة وتختبئ حكايات 5 آلاف عام بـ"أم الجعاب"
احتجاجات شبابية واسعة تجتاح 34 مدينة ألمانية.. ونهب متاجر في فرانكفورت
الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر
«لن أعود إلا بجثمانه».. خمسة أيام من البحث عن شقيق ابتلعه سيل وادي وتير بنويبع
6.3 مليار دولار.. ترامب يلوح بمناقشة كوريا الشمالية بشأن أكبر سرقة للعملات المشفرة
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بخطة زمنية ومؤشرات أداء لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
طريقة إستخراج كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس في مصر
المتحف المصري الكبير يعلن أسعار التذاكر الجديدة.. التطبيق اعتبارًا من اليوم
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

9 قروش.. تراجع سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه  اليوم الاحد 1-11-2026، في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وسجل الدولار في البنك العقاري المصري العربي 55.90 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع، كما سجل السعر نفسه في بنك التنمية الصناعية.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاحد 1 نوفمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في  البنك العقاري المصري العربي: 55.90 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: 55.90 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 55.90  جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الدولار الان

 

سعر الدولار في سعر الدولار في المصرف المتحد: 55.90 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي: 55.90 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 55.90 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 55.90 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر: 55.90 جنيه للشراء و56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي: 55.88 جنيه للشراء و55.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول: 55.88 جنيه للشراء و55.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 55.85 جنيه للشراء و55.95 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه سعر صرف الدولار أسعار الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار الان البنك الاهلي المصري بنك مصر سعر الدولار في البنوك سعر الدولار اليوم الاحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

نائب رئيس "الأركان السعودية": سلامة وحرية العبور بالمضائق الدولية ركيزة أساسية للاستقرار الدولي

نائب رئيس "الأركان السعودية": سلامة وحرية العبور بالمضائق الدولية ركيزة أساسية للاستقرار الدولي

تقرير: ماليزيا تختنق تحت سحب سامة ناجمة عن حرائق الغابات في إندونيسيا

تقرير: ماليزيا تختنق تحت سحب سامة ناجمة عن حرائق الغابات في إندونيسيا

جانب من الندوة

الجامعة العربية تناقش تحديات الإعلام بعد الحروب والأزمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد