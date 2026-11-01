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الرئيس السيسي يوجه الحكومة بخطة زمنية ومؤشرات أداء لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
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الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بخطة زمنية ومؤشرات أداء لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المخطط السنوي لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا التي تشغل الرأي العام وتمس حياة المواطنين، وذلك في إطار متابعة مخرجات منتدى مصر 2026، مؤكدًا أهمية تحويل التوصيات إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بنشر توصيات المنتدى، وإعداد خطة زمنية محددة لتنفيذها، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس معدلات الأداء ومتابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع.

كما وجه بالتوسع في برامج إعداد النشء بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وإتاحة المزيد من الفرص للأطفال والشباب من خلال منصة «شباب مصر»، بما يسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.

وأعلن الرئيس السيسي تنظيم لقاءات دورية تجمع الشباب بالمسؤولين، بهدف الاستماع إلى أفكارهم وتطلعاتهم، والتعرف على رؤاهم بشأن القضايا المختلفة، بما يعزز قنوات التواصل والحوار بين الشباب ومؤسسات الدولة.

وأعلن الرئيس العمل على بناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لإتاحة الخدمات وتعزيز التواصل الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن دمج الأشخاص الصم وضعاف السمع وتيسير حصولهم على الخدمات المختلفة.

 حياة المواطنين

وشدد الرئيس السيسي على أن الهدف الأساسي هو الانتقال بمخرجات المنتدى من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي، بما يحقق نتائج ملموسة وينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.

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