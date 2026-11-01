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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمينة تعلن وفاة ابن خالتها.. تفاصيل

أمينة
أمينة
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة أمينة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلن فيه وفاة ابن خالتها مطالبة الدعاء له بالمغفرة والرحمة. 

وقالت أمينة: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله ابن خالتي الخلوق العريس اللي طول عمره في حاله ومؤدب وخجول، فقيد الشباب حمدي رمضان.. إن العين لتدمع وإنا لفراقك يا حمدي لمحزونون، ابن خالتي فقيد الشباب في ذمة الله”.

أغنية سد يا ماما سد 

من جهة أخرى، طرحت المطربة أمينة، أغنية سد يا ماما سد، في شهر يونيو الماضي، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. 

أغنية سد يا ماما سد لـ أمينة، من كلمات عمرو قطب، ألحان حسين زكريا، توزيع موسيقي نوار البحيري. 

وفي شهر مايو، طرحت أمينة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم مايشغلوناش، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية مايشغلوناش لـ أمينة، من كلمات: محمود سوستة، ميلودي: زياد وائل، موسيقى: زيزو المايسترو، صولو: بندق. 

وتقول كلمات الأغنية:

مايشغلوناش

كلامهم فاضي مهو عادي الكلام ببلاش

دي ناس اوباش

ونارهم قايده من ناحيتنا مبتهداش

كفايه صفار

مفيش غيرنا احنا بتراقبونا ليل ونهار

عنيكو ردار

ومش حالين وقاعدين تنقلو الاخبار

احنا العين علينا 

من ناس حوالينا 

بقو بيبصو لينا

حتي ف لبسنا

اسلكو حبه عيب

سيبتو ايه للغريب

كلو صبح يخيب

مين سالكلنا

أمينة الفنانة أمينة أعمال أمينة أغاني أمينة وفاة ابن خالة أمينة

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