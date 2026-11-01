قومي المرأة يؤهل ميسرات «تحويشة» لنشر رسائل التوعية الصحية والاجتماعية بين السيدات

نظم المجلس القومي للمرأة برنامجًا تدريبيًا لميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمية «تحويشة» بمحافظات الجيزة والفيوم وأسيوط، لتأهيلهن لتنفيذ جلسات «الدوّار» التوعوية داخل مجموعات «تحويشة».

واستهدف البرنامج تعزيز وعي السيدات بالقضايا الصحية والاجتماعية، وتشجيعهن على المشاركة الإيجابية في نشر الوعي داخل مجتمعاتهن المحلية، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة وتحسين جودة الحياة.

وتناول التدريب عددًا من الموضوعات، من بينها الأمومة الآمنة، والصحة والحقوق الإنجابية، وتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، ومخاطر الزواج المبكر وختان الإناث والعنف ضد المرأة، إلى جانب التوعية بمخاطر الإدمان وتعاطي المواد المخدرة، فضلًا عن تنمية مهارات الميسرات في التواصل الفعال وتبسيط الرسائل التوعوية.

وأوضحت الأستاذة نشوى مصطفى، القائم بأعمال منسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس، أن البرنامج يستهدف تأهيل الميسرات لنقل رسائل جلسات «الدوّار» إلى سيدات مجموعات الادخار والإقراض في قراهن، بما يعزز التكامل بين التوعية والتمكين الاقتصادي ويدعم استقرار الأسرة.

كما أكدت أهمية إدراج التوعية بمخاطر الإدمان ضمن الأنشطة الموجهة للسيدات، وتعريفهن بآثاره الصحية والنفسية والاجتماعية، وسبل الوقاية والعلاج.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة أم كلثوم، مقرر مناوب فرع المجلس بالقاهرة، أهمية تعزيز الوعي بالقضايا السكانية من المنظور الطبي، خاصة ما يتعلق بالصحة والحقوق الإنجابية وتنظيم الأسرة والأمومة الآمنة، والتوعية بمخاطر الزواج المبكر.

وأكدت الأستاذة ياسمين زكريا، مدير عام إدارة الحملات والتوعية بالمجلس، أهمية تدريب الميسرات على تقديم رسائل جلسات «الدوّار» بأسلوب مبسط يتناسب مع طبيعة المجتمعات المحلية، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى السيدات وأسرهن بفاعلية.

و تناولت الأستاذة آية الضبع محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، وآثار المخدرات الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب جهود الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج والتأهيل.