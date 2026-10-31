المجلس القومي للمرأة ينظم احتفالية حول صورة المرأة في سينما ودراما حرب أكتوبر

نظمت لجنة الثقافة والفنون بالمجلس القومي للمرأة ، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم عضو المجلس ووزيرة الثقافة سابقا، احتفالية بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

افتتحت الدكتورة ميرفت أبو عوف عضوة المجلس والمقرر المناوب للجنة ، وعميدة كلية الفنون البصرية والصناعات الإبداعية جامعة إسلسكا ، الاحتفالية، مؤكدة على أن انتصارات السادس من أكتوبر لم تكن مجرد حدث عسكري، بل لحظة فارقة أعادت صياغة وعي الأمة المصرية، وشددت على أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقل بطولات أكتوبر إلى الأجيال الجديدة من خلال الأدب والسينما والدراما والموسيقى والفنون، مؤكدة أن مسؤوليتنا تمتد إلى استلهام قيمه في بناء المستقبل، وتخليد تضحيات شهداء الوطن.

وخلال الجلسة التى جاءت بعنوان: «حوار مع محاربين من أبطال حرب أكتوبر» وادارتها الدكتورة جهاد محمود عضوة لجنة الثقافة والفنون بالمجلس، مؤكدة على أن نصر أكتوبر جسّد قوة الإرادة والعزيمة لدى المقاتل المصري وقدرته على تحدي المستحيل ،كما استعرضت جانباً من بطولات رجال القوات الجوية المصرية، مؤكدة على أهمية تعريف الأجيال الجديدة بهذه البطولات لترسيخ قيم الانتماء والفخر بالتاريخ الوطني.

واستعرض اللواء معتز الشرقاوي، أحد أبطال الصاعقة المصرية، عدداً من بطولات قوات الصاعقة خلال حرب الاستنزاف، مؤكداً أنها شكلت مرحلة أساسية في إعداد الجيش المصري لتحقيق نصر أكتوبر، مشدداً على أن الجيش المصري هو جزء أصيل من الشعب، وأن النصر كان ثمرة التكاتف والعمل الجماعي.

كما استعرض اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، أحد أبطال القوات الجوية المصرية، عدداً من بطولاته خلال العمليات الجوية، كما روى مواقف إنسانية مؤثرة عن زملائه الشهداء، مؤكداً أن تضحياتهم كانت أساس استعادة الأرض والكرامة الوطنية، ووجه تحية تقدير إلى شباب مصر، معرباً عن ثقته في قدرتهم على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وخلال الجلسة التى جاءت بعنوان: «صورة المرأة في سينما ودراما حرب أكتوبر» أكد المنتج هشام سليمان، أهمية دور السينما والدراما في توثيق البطولات الوطنية، مشيراً إلى أن حرب أكتوبر تزخر بالعديد من القصص الإنسانية التي تستحق التحويل إلى أعمال فنية، خاصة القصص التي تبرز تضحيات المرأة المصرية خلال الحرب، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم هذه البطولات بصورة مبتكرة وبتكاليف أقل.

ومن جانبه، أكد المخرج جمال السروى على ضرورة إبراز دور المرأة المصرية في دعم الجبهة الداخلية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة مساعدة للإبداع البشري، معرباً عن تطلعه إلى تنفيذ مشروع فني يوثق دور المرأة في الحرب، وإنشاء منصة إلكترونية تضم بطولات أكتوبر بصورة موثقة.

فيما أكدت الدكتورة سناء هاشم، أستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما وعضوة لجنة الثقافة والفنون بالمجلس، أهمية السينما والفنون في الحفاظ على الذاكرة الوطنية، موضحة أن محدودية المواد الأرشيفية المصورة وارتفاع تكاليف الإنتاج من أبرز التحديات التي تواجه تقديم أعمال سينمائية عن حرب أكتوبر، وشددت على ضرورة الاهتمام بالقصص الإنسانية، التى توضح تضحيات المرأة المصرية التي تحملت مسؤولية الأسرة خلال سنوات الحرب، وأسهمت في تنشئة أجيال من الأبطال.

كما استعرضت الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس سابقا ، جانباً من تجربتها الشخصية خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، مؤكدة أن المرأة السيناوية كانت شريكاً أساسياً في المقاومة ودعم القوات المسلحة، إلى جانب مشاركة السيدات في حماية تحركات المقاتلين، مشيرة إلى تمسك أبناء سيناء بهويتهم المصرية ورفضهم المناهج الإسرائيلية خلال الاحتلال.

وشهدت الاحتفالية تكريم اللواء الدكتور مهندس معتز الشرقاوي، واللواء طيار أحمد كمال المنصوري، وإهداءهما دروعاً تذكارية تقديراً لما قدماه من بطولات وتضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن واستعادة أرضه، واعتزازاً بدورهما الوطني في ملحمة حرب أكتوبر المجيدة. كما تم تسليم شهادات تقدير لأعضاء لجنة الثقافة والفنون بالمجلس القومي للمرأة، تقديراً لجهودهم في دعم الأنشطة الثقافية والفنية، ومساهماتهم في نشر الوعي بالقضايا الوطنية وإبراز دور المرأة المصرية في مختلف المجالات.

تضمنت الاحتفالية معرض للفنون التشكيلية ضم مجموعة من الأعمال الفنية التشكيلية التى تعبر عن المرأة.



وقد شهدت الاحتفالية أيضاً حضور كل من مها شبهة، المستشارة الإعلامية وعضوة لجنة الثقافة والفنون بالمجلس، والدكتورة سحر فاروق، أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الفنية بجامعة العاصمة وعضوة لجنة الثقافة والفنون بالمجلس وعدد من الشخصيات العامة والمتخصصين في مجالات الثقافة والفنون والإعلام، إلى جانب مجموعة من طلاب الجامعات.